Humble Choice odpaliło petardę. Diablo 4 i 7 innych gier za około 55 zł

Maciej Petryszyn
2026/05/05 19:20
Majowa paczka Humble Choice już jest. A wraz z nią mocne uderzenie, czyli hit wydany zaledwie 3 lata temu.

W nowym zestawie od Humble Bundle znalazło się 8 produkcji. A wśród nich…

Diablo 4
Diablo 4. Daniem głównym Humble Choice May 2026 jest właśnie najnowsza odsłona słynnego cyklu od Blizzard Entertainment, która na rynek trafiła w połowie 2023 roku. Niemniej fakt, iż trafiła ona do bundla, jest sporą niespodzianką, bo przecież produkcje Blizzarda rzadko kiedy są “bundlowane”. Tymczasem dostajemy jeden z ostatnich hitów legendarnego studia i to tuż po tym, jak ten otrzymał drugie pełnoprawne rozszerzenie. Dla samej Zamieci może to być rozwiązanie win-win. Wszak w majowym Humble Choice znalazła się wersja na Battle.net i jest spora szansa, że ci, którzy ją zgarną, zdecydują się również kupić, już za żywą gotówkę, Lord of Hatred lub ewentualnie poprzedni dodatek, Vessel of Hatred.

Niemniej to nie koniec ciekawych produkcji, które znalazły się w pakiecie. Zaraz za Diablo 4 znajdziemy też bardzo dobrze oceniane Shin Megami Tensei V: Vengeance z 2024 roku oraz Crysis 3 Remastered, czyli odświeżoną wersję hitu Cryteka z roku 2013. Kolejne pozycje? To już propozycje dla fanów mniejszych gier. Weźmy takie Heroes of Hammerwatch II, czyli mającego nieco ponad rok roguelite’a, czy też jeszcze młodszego przedstawiciela gatunku tower defense, Nordhold. Ponadto w ramach paczki dostaniemy też klucze Steam do Rogue Waters, Cubic Odyssey oraz Mini Settlers. To wszystko za 12,99 euro, czyli około 55 zł.

Pełna lista gier w Humble Choice May 2026:

Na koniec najważniejsze – niemal wszystkie powyższe gry otrzymamy w postaci odrębnych kluczy Steam. Wyjątkiem jest tutaj Diablo 4, które po zakupie paczki możemy po prostu przypisać do naszego konta Battle.net. Nie ma zatem mowy o ewentualnej odsprzedaży tej produkcji, jeżeli np. już ją mamy.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

