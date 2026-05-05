Humble Choice odpaliło petardę. Diablo 4 i 7 innych gier za około 55 zł

Niemniej to nie koniec ciekawych produkcji, które znalazły się w pakiecie. Zaraz za Diablo 4 znajdziemy też bardzo dobrze oceniane Shin Megami Tensei V: Vengeance z 2024 roku oraz Crysis 3 Remastered, czyli odświeżoną wersję hitu Cryteka z roku 2013. Kolejne pozycje? To już propozycje dla fanów mniejszych gier. Weźmy takie Heroes of Hammerwatch II, czyli mającego nieco ponad rok roguelite’a, czy też jeszcze młodszego przedstawiciela gatunku tower defense, Nordhold. Ponadto w ramach paczki dostaniemy też klucze Steam do Rogue Waters, Cubic Odyssey oraz Mini Settlers. To wszystko za 12,99 euro, czyli około 55 zł.

Pełna lista gier w Humble Choice May 2026:

Na koniec najważniejsze – niemal wszystkie powyższe gry otrzymamy w postaci odrębnych kluczy Steam. Wyjątkiem jest tutaj Diablo 4, które po zakupie paczki możemy po prostu przypisać do naszego konta Battle.net. Nie ma zatem mowy o ewentualnej odsprzedaży tej produkcji, jeżeli np. już ją mamy.