Humble Choice odpaliło petardę. Diablo 4 i 7 innych gier za około 55 zł

W nowym zestawie od Humble Bundle znalazło się 8 produkcji. A wśród nich…
Diablo 4 w majowym Humble Choice
Diablo 4. Daniem głównym Humble Choice May 2026 jest właśnie najnowsza odsłona słynnego cyklu od Blizzard Entertainment, która na rynek trafiła w połowie 2023 roku. Niemniej fakt, iż trafiła ona do bundla, jest sporą niespodzianką, bo przecież produkcje Blizzarda rzadko kiedy są “bundlowane”. Tymczasem dostajemy jeden z ostatnich hitów legendarnego studia i to tuż po tym, jak ten otrzymał drugie pełnoprawne rozszerzenie. Dla samej Zamieci może to być rozwiązanie win-win. Wszak w majowym Humble Choice znalazła się wersja na Battle.net i jest spora szansa, że ci, którzy ją zgarną, zdecydują się również kupić, już za żywą gotówkę, Lord of Hatred lub ewentualnie poprzedni dodatek, Vessel of Hatred.
