Promocje w Nintendo eShop. Gry indie do nawet -90% taniej

W Nintendo eShop wystartowała kolejna porcja promocji, tym razem skupiona głównie na grach niezależnych. W ofercie znajdziemy zarówno mniejsze, klimatyczne produkcje, jak i dobrze oceniane tytuły z różnych gatunków. Wiele z nich dostępnych jest w historycznie najniższych cenach.
Najlepsze oferty z wyprzedaży w Nintendo eShop
W zestawieniu poniżej umieściliśmy najciekawsze promocje dostępne obecnie w sklepie:
- In Stars and Time – 59,79 zł (-35%)
- ScourgeBringer – 10,20 zł (-85%)
- Ultros – 24,75 zł (-75%)
- A Short Hike – 13,99 zł (-50%)
- Bear and Breakfast – 36,79 zł (-60%)
- Vigil: The Longest Night – 39,60 zł (-55%)
- The Sinking City – 19,90 zł (-90%)
- Ghost of a Tale – 15,00 zł (-85%)
- Session: Skate Sim – 40,00 zł (-80%)
- Alba: A Wildlife Adventure – 13,87 zł (-85%)
- The Last Spell – 30,00 zł (-70%)
- Roguebook – 8,90 zł (-90%)
- ITTA – 10,19 zł (-85%)
- Vampire: The Masquerade - Coteries of New York – 8,00 zł (-90%)
