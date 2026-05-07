Współtwórca Super Mario Bros. odchodzi z Nintendo. To koniec pewnej ery

Nintendo znane jest również z tego, że za obecnymi sukcesami firmy nierzadko stoją ci, którzy budowali ją od dziesiątek lat. Niemniej każdy kiedyś chciałby wreszcie odpocząć.

Japoński gigant poinformował, że jego szeregi opuszcza jeden z wieloletnich pracowników. Wieloletnich i niezwykle ważnych dla historii wielkiego N.

Takashi Tezuka po ponad 40 latach odchodzi z Nintendo

W wieku 65-lat na emeryturę odchodzi Takashi Tezuka. Japończyk do Nintendo trafił w 1984 roku, jeszcze jako student. Wówczas była to jedynie praca dorywcza i raczej nawet sam Tezuka nie spodziewał się, że całej jego życie zawodowe wiązać się będzie właśnie z tym studiem. Tymczasem już rok później został on asystentem reżysera, pracując, również jako projektant, przy oryginalnym i legendarnym Super Mario Bros. Potem japoński deweloper miał okazję dołożyć swoje cegiełki do kilku innych największych marek Nintendo, takich jak The Legend of Zelda, Yoshi czy też Pikmin.