Masz klucze z Humble Bundle? Lepiej się pospiesz, bo część z nich wygasa wcześniej

Maciej Petryszyn
2026/05/04 16:10
Humble Bundle regularnie dostarcza nowe paczki z grami. Niemniej klucze, które otrzymujemy, nie są ważne na zawsze.

Na ich przypisanie mamy określony czas. Po jego upływie zaś klucze stają się jedynie nic nie wartym ciągiem znaków.

5 kluczy od Humble Bundle wygaśnie szybciej niż zapowiadano

Za każdym razem data graniczna, po której upłynie czas na przypisanie gry do konta, jest wyraźnie zaznaczany. Okazuje się jednak, że może on ulec zmianie – nawet wiele miesięcy po tym, jak dana paczka przestała być już dostępna w sprzedaży. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w tym wypadku. Całość nie obyła się jednak bez kontrowersji, bo chociaż zmiana nastąpiła kilka dni temu, to gracze zostali o niej oficjalnie poinformowani dopiero dziś. Tymczasem to właśnie dziś, 4 maja, kończy się ważność aż dwóch kluczy, które pierwotnie miały nadawać się do aktywacji jeszcze do końca tego roku.

Mowa tutaj o dwóch pozycjach z Humble Choice Listopad 2025 – Total War: WARHAMMER III oraz Etrian Odyssey HD. W przypadku tej drugiej produkcji “oberwały” również dwie jej kolejne odsłony. I tak na przypisanie Etrian Odyssey II HD oraz Etrian Odyssey III HD również mamy więc 7 miesięcy mniej. Do tego wszystkiego dochodzi Persona 5 Royal z Humble Choice Sierpień 2025. Ostatnia jak dotychczas odsłona popularnej serii według wcześniejszych zapowiedzi miała być możliwa do aktywacji aż do 1 września. Ale to już nieaktualne, bo według nowej wersji mamy na to jeszcze tylko 3 tygodnie.

Zmiany ważności kluczy od Humble Bundle:

  • Etrian Odyssey HD (Humble Choice Listopad 2025) – wygasa 4 maja 2026 (był 1 grudnia 2026)
  • Total War: WARHAMMER III (Humble Choice Listopad 2025) – wygasa 4 maja 2026 (był 1 grudnia 2026)
  • Persona 5 Royal (Humble Choice Sierpień 2025) – wygasa 27 maja 2026 (był 1 września 2026)
  • Etrian Odyssey II HD (Humble Choice Styczeń 2026) – wygasa 6 lipca 2026 (był 3 lutego 2027)
  • Etrian Odyssey III HD (Humble Choice Marzec 2026) – wygasa 3 września 2026 (był 7 kwietnia 2027)

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

