Borderlands 4 opóźnione na Switch 2. Szef Take-Two wyjaśnia decyzję

Mikołaj Berlik
2026/05/07 09:40
Twórcy skupiają się na poprawie wersji PC, ale nie rezygnują z konsoli Nintendo.

Borderlands 4 nie trafi na Nintendo Switch 2 tak szybko, jak początkowo zakładano. Do sprawy odniósł się prezes Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, który wyjaśnił powody wstrzymania prac nad portem. Są to pozytywne wieści dla fanów, jednak po raz kolejny muszą uzbroić się w cierpliwość.

Borderlands 4 – problemy techniczne opóźniają wersję na Switch 2

Według Zelnicka głównym powodem decyzji są prace nad optymalizacją wersji PC, a dokładniej wydania na Steamie. Firma chce najpierw dopracować podstawową wersję gry i rozwiązać problemy techniczne, zanim rozpocznie wydawanie produkcji na kolejnych platformach. Szef Take-Two Interactive podkreślił jednocześnie, że uruchomienie gry na Nintendo Switch 2 jest „jak najbardziej możliwe”. Oznacza to, że projekt nie został anulowany, a jedynie przesunięty na późniejszy termin.

Już wcześniej informowano, że decyzja o wstrzymaniu prac była trudna dla zespołu. Teraz wiadomo jednak, że priorytetem pozostaje jakość doświadczenia graczy oraz stabilność gry na głównych platformach, czyli PlayStation 5, Xboxach oraz PC. Twórcy z Gearbox Software mają już przygotowany plan rozwoju Borderlands 4 na 2026 rok. Obejmuje on nowe aktualizacje fabularne, dodatkową zawartość oraz kolejne funkcje rozwijające grę po premierze.

„Zajmujemy się tymi wyzwaniami i chcemy mieć pewność, że w pełni uwzględniliśmy potrzeby graczy w przypadku Borderlands 4, zanim udostępnimy tę grę na kolejnych platformach” – powiedział, po czym dodał, że jego zdaniem uruchomienie gry na najnowszej konsoli Nintendo jest „wykonalne”.

Na razie nie podano nowego terminu debiutu Borderlands 4 wersji na Nintendo Switch 2, ale wszystko wskazuje na to, że twórcy nie chcą powtórzyć problemów technicznych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na odbiór gry.

Źródło:https://insider-gaming.com/take-two-ceo-explains-borderlands-4-delay-on-switch-2/

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

