Borderlands 4 opóźnione na Switch 2. Szef Take-Two wyjaśnia decyzję

Twórcy skupiają się na poprawie wersji PC, ale nie rezygnują z konsoli Nintendo.

Borderlands 4 nie trafi na Nintendo Switch 2 tak szybko, jak początkowo zakładano. Do sprawy odniósł się prezes Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, który wyjaśnił powody wstrzymania prac nad portem. Są to pozytywne wieści dla fanów, jednak po raz kolejny muszą uzbroić się w cierpliwość.

Borderlands 4 – problemy techniczne opóźniają wersję na Switch 2

Według Zelnicka głównym powodem decyzji są prace nad optymalizacją wersji PC, a dokładniej wydania na Steamie. Firma chce najpierw dopracować podstawową wersję gry i rozwiązać problemy techniczne, zanim rozpocznie wydawanie produkcji na kolejnych platformach. Szef Take-Two Interactive podkreślił jednocześnie, że uruchomienie gry na Nintendo Switch 2 jest „jak najbardziej możliwe”. Oznacza to, że projekt nie został anulowany, a jedynie przesunięty na późniejszy termin.