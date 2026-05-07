Borderlands 4 opóźnione na Switch 2. Szef Take-Two wyjaśnia decyzję

Twórcy skupiają się na poprawie wersji PC, ale nie rezygnują z konsoli Nintendo.
Borderlands 4 nie trafi na Nintendo Switch 2 tak szybko, jak początkowo zakładano. Do sprawy odniósł się prezes Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, który wyjaśnił powody wstrzymania prac nad portem. Są to pozytywne wieści dla fanów, jednak po raz kolejny muszą uzbroić się w cierpliwość.
Borderlands 4 – problemy techniczne opóźniają wersję na Switch 2
Według Zelnicka głównym powodem decyzji są prace nad optymalizacją wersji PC, a dokładniej wydania na Steamie. Firma chce najpierw dopracować podstawową wersję gry i rozwiązać problemy techniczne, zanim rozpocznie wydawanie produkcji na kolejnych platformach. Szef Take-Two Interactive podkreślił jednocześnie, że uruchomienie gry na Nintendo Switch 2 jest „jak najbardziej możliwe”. Oznacza to, że projekt nie został anulowany, a jedynie przesunięty na późniejszy termin.
Już wcześniej informowano, że decyzja o wstrzymaniu prac była trudna dla zespołu. Teraz wiadomo jednak, że priorytetem pozostaje jakość doświadczenia graczy oraz stabilność gry na głównych platformach, czyli PlayStation 5, Xboxach oraz PC. Twórcy z Gearbox Software mają już przygotowany plan rozwoju Borderlands 4 na 2026 rok. Obejmuje on nowe aktualizacje fabularne, dodatkową zawartość oraz kolejne funkcje rozwijające grę po premierze.
GramTV przedstawia:
„Zajmujemy się tymi wyzwaniami i chcemy mieć pewność, że w pełni uwzględniliśmy potrzeby graczy w przypadku Borderlands 4, zanim udostępnimy tę grę na kolejnych platformach” – powiedział, po czym dodał, że jego zdaniem uruchomienie gry na najnowszej konsoli Nintendo jest „wykonalne”.
Na razie nie podano nowego terminu debiutu Borderlands 4 wersji na Nintendo Switch 2, ale wszystko wskazuje na to, że twórcy nie chcą powtórzyć problemów technicznych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na odbiór gry.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!