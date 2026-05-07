Switch 2 dostanie jedną z bardziej wymagających przygód ostatnich miesięcy

Maciej Petryszyn
2026/05/07 21:42
Od premiery Hell Is Us minęło 8 miesięcy. Sama produkcja ukazała się wówczas tylko na wybranych platformach.

Dotychczas w Hell Is Us mieli okazję bawić się jedynie posiadacze komputerów osobistych oraz konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niemniej teraz teraz Nacon Connect 2026 ogłoszono, iż gra Rogue Factor zmierza na kolejną platformę. Tym razem wpadnie ona w ręce społeczności Nintendo Switch 2. Wszystko to już 24 września 2026, czyli rok i 20 dni po pierwotnej premierze. Gracze z Pstryczka mogą więc powoli szykować się na przygodę, która na Metacriticu może pochwalić się ocenami rzędu 77-78 na 100.

Hell Is Us zmierza na Nintendo Switch 2

Wkrocz do rozdzieranego wojną kraju, w którym panuje chaos, a po ziemi błąkają się tajemnicze, nadprzyrodzone istoty. W Hell is Us odkryj prawdę stojącą za konfliktem napędzanym przez ludzką przemoc oraz coś znacznie starszego.

Bez mapy, bez kompasu i bez znaczników zadań – Twoim jedynym przewodnikiem jest instynkt. Eksploruj, obserwuj i składaj historię w całość we własnym tempie, w świecie, który odmawia prowadzenia Cię za rękę.

Walcz o przetrwanie, korzystając z brutalnej walki wręcz oraz wyspecjalizowanej broni, zaprojektowanej do stawienia czoła nieznanemu.

Czy jesteś gotów zmierzyć się z tym, co czai się poza granicami poznania?

Hell is Us zadebiutuje na Nintendo Switch 2 już 24 września 2026 roku.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

