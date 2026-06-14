Nintendo może wygrać z Palworld, ale niewiele na tym zyskać

Okazuje się bowiem, że szanse giganta z Kraju Kwitnącej Wiśni na zyskanie znaczącego odszkodowania są niewielkie. Dlaczego?

Pyrrusowe zwycięstwo Nintendo z Palworld?

Jak podaje serwis Gamesfray, początkowo celem Nintendo były wszystkie wersje Palworld. Szczególnie, że Japończycy w międzyczasie pozyskali dodatkowe patenty, które mogłyby zostać wykorzystane przeciwko twórcom Pocketpair. Tymczasem po poprawkach, które wprowadzono jeszcze w listopadzie 2025 roku, roszczenia NIntendo i The Pokemon Company ograniczają się już tylko do starszych inkarnacji kontrowersyjnej gry. Szanse na to, że uda się uderzyć w wersje obecne, są więc mało prawdopodobne. Tyczy się to również nadchodzącej wersji 1.0, w ramach której Palworld opuści wczesny dostęp.