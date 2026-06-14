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Nintendo może wygrać z Palworld, ale niewiele na tym zyskać

Maciej Petryszyn
2026/06/14 11:00
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Kwestia starcia pomiędzy Palworld a Nintendo powraca. Aczkolwiek Japończycy nie będą raczej zadowoleni.

Okazuje się bowiem, że szanse giganta z Kraju Kwitnącej Wiśni na zyskanie znaczącego odszkodowania są niewielkie. Dlaczego?

Palworld
Palworld

Pyrrusowe zwycięstwo Nintendo z Palworld?

Jak podaje serwis Gamesfray, początkowo celem Nintendo były wszystkie wersje Palworld. Szczególnie, że Japończycy w międzyczasie pozyskali dodatkowe patenty, które mogłyby zostać wykorzystane przeciwko twórcom Pocketpair. Tymczasem po poprawkach, które wprowadzono jeszcze w listopadzie 2025 roku, roszczenia NIntendo i The Pokemon Company ograniczają się już tylko do starszych inkarnacji kontrowersyjnej gry. Szanse na to, że uda się uderzyć w wersje obecne, są więc mało prawdopodobne. Tyczy się to również nadchodzącej wersji 1.0, w ramach której Palworld opuści wczesny dostęp.

GramTV przedstawia:

Ale to nie wszystko. Wspomniany serwis twierdzi, że niezależnie od poczynionych przez Nintendo ruchów, wartość odszkodowania, które miałoby uzyskać wielkie N, może okazać się dla szefostwa. Mowa tutaj bowiem o potencjalnym zysku na poziomie 5 milionów jenów, czyli około 30 tysięcy dolarów. Trudno uznać, by dla firmy, która ostatnim roku sama wygenerowała 14,6 miliarda dolarów przychodu, była to kwota zadowalająca. Wszystko okaże się w najbliższych miesiącach. Już 1 października 2026 roku pisma procesowe zostaną przedstawione przed sądem, a nieco ponad miesiąc później, 9 listopada, spodziewana jest decyzja.

Podczas niedawnego Summer Game Fest ogłoszono, że wydane pierwotnie w styczniu 2024 roku Palworld 10 lipca 2026 roku opuści early access. Wtedy też w ręce graczy trafi wyczekiwana wersja 1.0. To jednak niejedyny tytuł, który możemy nazwać klonem Pokemonów. Jeszcze dalej posunęli się twórcy niejakiego Pickmon. W efekcie od czasu pierwszego ogłoszenia gra zdążyła zmienić tytuł, wylecieć ze Steama i powrócić w zmienionej formie.

Źródło:https://insider-gaming.com/nintendos-palworld-lawsuit-payout-might-be-tiny/

Tagi:

News
Nintendo
Pokemon
The Pokemon Company
pozew
prawo
sąd
prawo autorskie
plagiat
Palworld
Pocketpair
pozew sądowy
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112