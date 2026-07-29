To wielki final dla fanów Pokemonów. Poznaliśmy datę ważnego wydarzenia

Co zobaczymy w ramach eventu?

Niantic oficjalnie zapowiedziało Pokemon GO Fest 2026: Mega Finale – ostatnie wydarzenie tegorocznego cyklu GO Fest. Globalny event odbędzie się 5 i 6 września 2026 roku, kończąc letni sezon atrakcji dla graczy Pokemon GO. Wielki finał sezonu GO Fest Informacja została ogłoszona za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony gry. Mimo zakończenia głównych imprez GO Fest, sezon "jest jeszcze daleki od końca", a przed trenerami czeka ostatnie globalne wydarzenie tego lata. Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących atrakcji, jednak Niantic zapowiedziało, że kolejne informacje zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

Społeczność spodziewa się, że Mega Finale będzie kontynuować motyw Mega Ewolucji, który dominuje w Pokemon GO od premiery Pokemon Legends: Z-A. Do gry trafiło już wiele nowych Mega form, w tym między innymi: Mega Starmie,

Mega Raichu X,

Mega Raichu Y,

Mega Skarmory. Wciąż jednak brakuje wielu oczekiwanych Mega Ewolucji.

GramTV przedstawia:

Według fanów największymi kandydatami do debiutu podczas Mega Finale są Mega Ewolucje starterów z Pokemon Legends: Z-A: Mega Meganium,

Mega Feraligatr,

Mega Emboar. Na liście wciąż oczekiwanych form znajdują się także inne popularne Pokemony, takie jak: Mega Garchomp Z,

Mega Lucario Z,

Mega Greninja,

Mega Chesnaught,

Mega Delphox. Na ten moment Niantic nie potwierdziło, które z nich faktycznie pojawią się podczas wydarzenia. Globalny finał tegorocznego cyklu GO Fest zaplanowano na 5 oraz 6 września. Więcej informacji dotyczących zawartości wydarzenia, bonusów oraz nowych Pokemonów ma zostać ujawnionych w nadchodzących tygodniach. Oficjalnie ujawniono niewydaną ewolucję Delibirda. Projekt powstał jeszcze podczas prac nad Pokemon Diamond i Pearl