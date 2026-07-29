Pokemon Pokopia otrzyma pierwsze DLC. Bubbly Basin zabierze graczy pod wodę już w sierpniu

Fani Pokemon Pokopia nie będą musieli długo czekać na pierwszą dużą porcję dodatkowej zawartości. The Pokemon Company oficjalnie potwierdziło datę premiery dodatku Bubbly Basin, który będzie pierwszą częścią przepustki sezonowej do popularnego spin-offu.

Pokemon Pokopia – Bubbly Basin z datą premiery

Nowa zawartość zadebiutuje 5 sierpnia 2026 roku w Japonii, natomiast gracze z Ameryki Północnej powinni otrzymać dostęp do DLC już wieczorem 4 sierpnia ze względu na różnice czasowe. Największą atrakcją dodatku będzie zupełnie nowa lokacja – tytułowa Bubbly Basin, czyli podwodna osada inspirowana prawdopodobnie Cerulean City z regionu Kanto. Wraz z nową wioską gracze otrzymają także specjalną zdolność Dive, pozwalającą na swobodne przemierzanie podwodnych obszarów bez obaw o ograniczenia związane z nurkowaniem.

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