Pokemon Pokopia otrzyma pierwsze DLC. Bubbly Basin zabierze graczy pod wodę już w sierpniu

Fani Pokemon Pokopia nie będą musieli długo czekać na pierwszą dużą porcję dodatkowej zawartości. The Pokemon Company oficjalnie potwierdziło datę premiery dodatku Bubbly Basin, który będzie pierwszą częścią przepustki sezonowej do popularnego spin-offu.
Pokemon Pokopia – Bubbly Basin z datą premiery
Nowa zawartość zadebiutuje 5 sierpnia 2026 roku w Japonii, natomiast gracze z Ameryki Północnej powinni otrzymać dostęp do DLC już wieczorem 4 sierpnia ze względu na różnice czasowe. Największą atrakcją dodatku będzie zupełnie nowa lokacja – tytułowa Bubbly Basin, czyli podwodna osada inspirowana prawdopodobnie Cerulean City z regionu Kanto. Wraz z nową wioską gracze otrzymają także specjalną zdolność Dive, pozwalającą na swobodne przemierzanie podwodnych obszarów bez obaw o ograniczenia związane z nurkowaniem.
Wczytywanie ramki mediów.
Twórcy zapowiadają, że Bubbly Basin będzie pełne nowych miejsc do odkrycia oraz Pokemonów zamieszkujących wodny region. Zobaczymy tam prawdopodobnie m.in. Popplio, Snubulla oraz Manaphy. Szczególną uwagę fanów przyciągnęły grafiki przedstawiające Pokemony w różnych ubraniach. Może to sugerować, że DLC wprowadzi również system personalizacji wyglądu mieszkańców, choć Omega Force nie potwierdziło jeszcze oficjalnie tej funkcji.
GramTV przedstawia:
Bubbly Basin będzie pierwszą z trzech zaplanowanych części przepustki rozszerzeń. Kolejne aktualizacje mają pojawić się:
pod koniec 2026 roku – druga fala DLC, która doda nowe funkcje, ale bez nowej wioski,
na początku 2027 roku – trzecia część dodatku z kolejną dużą lokacją.
Na razie nie wiadomo, jaki region Kanto będzie inspiracją dla następnej wioski, jednak twórcy już potwierdzili, że będzie ona jednym z głównych elementów ostatniej części Expansion Pass.
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