Super Mario Galaxy Film pomimo słabych ocen krytyków okazał się ogromnym sukcesem finansowym

Super Mario Galaxy Film nie został najlepiej przyjęty przez krytyków, ale mimo to i tak okazał się być finansowym zwycięzcą. Już w pierwszych dniach wyświetlania udowodnił, że może powtórzyć, a nawet częściowo dorównać wynikowi swojego poprzednika, czyli Super Mario Bros. Film. Super Mario Galaxy Film sukcesem finansowym pomimo krytyki Według danych przytoczonych przez The Hollywood Reporter, film, który miał premierę 1 kwietnia, zarobił w ciągu pierwszych dwóch dni łącznie 59,1 miliona dolarów. Na tę kwotę składa się 34,5 miliona dolarów z pierwszego dnia wyświetlania oraz dodatkowe 24,6 miliona dolarów uzyskane w czwartek, tuż przed nadchodzącym weekendem wielkanocnym, który tradycyjnie sprzyja wysokiej frekwencji w kinach. Mimo że produkcja spotkała się z chłodnym przyjęciem części recenzentów, wyniki box office pokazują zupełnie inny obraz. Podobnie jak w przypadku filmu Minecraft, opinie krytyków nie przełożyły się na zainteresowanie widzów, szczególnie że główną grupą docelową są dzieci i rodziny.

Co istotne, wynik otwarcia Galaxy przewyższa tempo startowe pierwszego filmu o Mario, który w analogicznym okresie zarobił 58,3 miliona dolarów. Co więcej, wynik 34,5 miliona dolarów z pierwszego dnia jest najlepszym rezultatem 2026 roku, przebijając wcześniejszy rekord należący do filmu Projekt Hail Mary, który osiągnął 33,1 miliona dolarów. Analitycy branżowi cytowani przez THR prognozują, że weekend otwarcia może przynieść nawet 186 milionów dolarów na rynku amerykańskim, a w optymistycznym scenariuszu nawet 200 milionów. Dla porównania, pierwszy film o Mario zakończył swój debiutancki weekend z wynikiem 204,6 miliona dolarów.

W ujęciu globalnym prognozy są równie imponujące. Przewidywane 175 milionów dolarów z rynków międzynarodowych może dać łącznie od 361 do nawet 375 milionów dolarów w pierwszy weekend wyświetlania. Choć to wciąż mniej niż całkowity globalny wynik poprzedniej części, która zakończyła kinową przygodę z kwotą 1,36 miliarda dolarów, to nadal jest to jeden z najmocniejszych startów w historii adaptacji gier wideo. Sukces filmu wpisuje się w szerszy trend, w którym produkcje skierowane do rodzin i młodszej widowni, podobnie jak Sonic the Hedgehog czy wspomniany Minecraft, osiągają bardzo wysokie wyniki finansowe pomimo mieszanych opinii krytyków. Kluczowe okazuje się tu dopasowanie do oczekiwań widowni, a niekoniecznie oceny recenzentów. Na tym etapie najwięcej pytań dotyczy przyszłości filmowego uniwersum Nintendo i studia Illumination. Według doniesień, Shigeru Miyamoto studził entuzjazm wokół pomysłu filmu o Super Smash Bros., jednak przy tak dużych zyskach trudno wykluczyć kolejne projekty. W branży filmowej ostatecznie często decyduje wynik finansowy, a ten jest z pewnością zadowalajacy.