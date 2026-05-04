Microsoft ma większe plany wobec Halo. Remake jedynki może być dopiero początkiem

Na nową, pełnoprawną odsłonę serii Halo fani czekają już od 5 lat. I prawdopodobnie jeszcze sobie poczekają.

Od pewnego czasu o Halo mówi się bowiem głównie z uwagi na nadchodzący remake jedynki. Chociaż na nim nie musi się skończyć.

Trylogia Halo od Bungie zostanie odświeżona?

O całej sprawie na podstawie doniesień swojego informatora pisze Rebs Gaming. To właśnie to źródło wcześniej jako pierwsze pisało o misji, która ostatecznie okazała się prequelem kampanii Combat Evolved. Teraz zaś wspomina ono o remake’ach Halo 2 oraz Halo 3. Najpierw takie informacje miał podać były deweloper Halo Studios. Następnie zaś dwie kolejne osoby miały potwierdzić, iż faktycznie ekipa z Redmond odświeża całą oryginalną trylogię przygód Master Chiefa od Bungie. Prace podobno trwają, acz znajdują się dopiero we wczesnej fazie. Mimo to odświeżona dwójka i trójka mają zostać wypuszczone niezależnie od tego, jak poradzi sobie odświeżona jedynka.