Zaloguj się lub Zarejestruj

Microsoft ma większe plany wobec Halo. Remake jedynki może być dopiero początkiem

Maciej Petryszyn
2026/05/04 23:00
0
0

Na nową, pełnoprawną odsłonę serii Halo fani czekają już od 5 lat. I prawdopodobnie jeszcze sobie poczekają.

Od pewnego czasu o Halo mówi się bowiem głównie z uwagi na nadchodzący remake jedynki. Chociaż na nim nie musi się skończyć.

Halo 3
Halo 3

Trylogia Halo od Bungie zostanie odświeżona?

O całej sprawie na podstawie doniesień swojego informatora pisze Rebs Gaming. To właśnie to źródło wcześniej jako pierwsze pisało o misji, która ostatecznie okazała się prequelem kampanii Combat Evolved. Teraz zaś wspomina ono o remake’ach Halo 2 oraz Halo 3. Najpierw takie informacje miał podać były deweloper Halo Studios. Następnie zaś dwie kolejne osoby miały potwierdzić, iż faktycznie ekipa z Redmond odświeża całą oryginalną trylogię przygód Master Chiefa od Bungie. Prace podobno trwają, acz znajdują się dopiero we wczesnej fazie. Mimo to odświeżona dwójka i trójka mają zostać wypuszczone niezależnie od tego, jak poradzi sobie odświeżona jedynka.

GramTV przedstawia:

W tym wypadku mowa o zapowiedzianym na ten rok Halo: Campaign Evolved. Produkcja ta ma być remake’em wydanego jeszcze w 2001 roku Halo: Combat Evolved. Gra powstaje na silniku Unreal Engine 5 z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niemniej niedawno pojawiły się plotki na temat fatalnej atmosfery wewnątrz Halo Studios. Te mają być zawinione przez szefa studia, ale też i przez sam Microsoft, który rzekomo bagatelizuje sytuację. Tak czy inaczej, całość ma sprawiać, iż przyszłość marki Halo ma stać pod znakiem zapytania z uwagi na m.in. brak obsadzenia kluczowych stanowisk.

Ostatnim jak dotychczas przedstawicielem franczyzy jest Halo Infinite z grudnia 2021 roku. Gra zebrała niezłe recenzje, aczkolwiek, szczególnie w wersji PC, niższe niż oczekiwano. To zresztą również miało być zawinione przez kierownictwo Halo Studios, naciskające na szybką premierę.

Źródło:https://insider-gaming.com/halo-2-and-3-remakes-development-underway/

Tagi:

News
Microsoft
plotka
Halo
remake
Plotki
Halo 3
Halo 2
nieoficjalne informacje
Halo Studios
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112