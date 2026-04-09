Nowa odsłona Luigi's Mansion ma już być w produkcji. Otrzymamy także adaptację filmową z bratem Mario?

Nintendo może szykować powrót jednej ze swoich popularnych serii i to w wielkim stylu. Według najnowszych przecieków, firma pracuje nie tylko nad nową odsłoną cyklu Luigi's Mansion, ale także rozważa jego adaptację filmową. Luigi’s Mansion może powrócić z hukiem Doniesienia pochodzą od znanego insidera Shpeshal Nicka, który w przeszłości wielokrotnie trafnie ujawniał plany Nintendo. Według jego informacji, nowa część serii, określana roboczo jako Luigi’s Mansion 4, znajduje się w przygotowaniu. Co więcej, wraz z grą ma zadebiutować również nowe amiibo powiązane z marką. Choć od dłuższego czasu pojawiały się plotki o kolejnej odsłonie cyklu, do tej pory brakowało konkretnych informacji. Najnowsze przecieki sugerują jednak, że projekt rzeczywiście istnieje i jest bliżej realizacji, niż mogło się wydawać. Byłby to pierwszy zupełnie nowy tytuł od czasu premiery Luigi's Mansion 3, które zadebiutowało siedem lat temu.

Seria nie była jednak całkowicie nieobecna w ostatnich latach. W 2024 roku ukazało się odświeżone Luigi's Mansion 2, a pierwsza część trafiła do biblioteki GameCube w ramach usługi Nintendo Switch Online. Mimo to fani od dawna czekają na pełnoprawną kontynuację.

Przecieki wskazują również, że Nintendo rozważa stworzenie filmu na podstawie serii. Projekt ma znajdować się na bardzo wczesnym etapie, niemal koncepcyjnym. Taki ruch wpisywałby się w szerszą strategię firmy, która po sukcesach kinowych produkcji związanych z Mario coraz śmielej rozwija swoje uniwersum poza grami. W kontekście ewentualnej adaptacji pojawiają się także głosy aktorów związanych z filmowym uniwersum Nintendo. Charlie Day, który użyczył głosu Luigiemu w kinowych produkcjach, wielokrotnie deklarował chęć wystąpienia w filmie poświęconym tej postaci. Na ten moment żadna z informacji nie została oficjalnie potwierdzona przez Nintendo. Jeśli jednak przecieki okażą się prawdziwe, seria Luigi’s Mansion może w najbliższych latach sporo namieszać za sprawą nowej gry i ewentualnego debiutu na dużym ekranie, stając się kolejnym ważnym elementem rozwijającego się uniwersum firmy.