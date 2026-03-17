Zaloguj się lub Zarejestruj

Batman został Super Saiyaninem? Mroczny Rycerz osiągnął nową formę niczym Goku z Dragon Balla

Radosław Krajewski
2026/03/17 10:20
0
0

A jednak Batman zyskał nadludzkie supermoce.

W nadchodzącym zeszycie Absolute Batman #19 wydawnictwa DC Comics pojawi się wariant okładki, który może wywołać niemałe poruszenie wśród fanów. Batman został przedstawiony w formie inspirowanej legendarną transformacją Super Saiyan z serii Dragon Ball Z.

Batman kontra Goku – grafika wygenerowana przez AI
Batman osiągnął formę SSJ2 na najnowszej okładce komiksu

Za nietypowy projekt odpowiada artysta Mario Foccillo, który postanowił pójść o krok dalej niż dotychczasowe reinterpretacje Mrocznego Rycerza. Na ilustracji Batman emanuje złotą aurą energii, otoczoną charakterystycznymi błyskawicami. Zamiast klasycznej przemiany włosów, zmienia się jego kostium, a konkretnie ostre elementy maski, które przybierają bardziej agresywną formę.

Sylwetka bohatera również ulega wyraźnemu przerysowaniu. Już wcześniej wersja z uniwersum Absolute była znacznie potężniejsza fizycznie od klasycznego Batmana, ale tutaj proporcje przypominają formy znane z sagi Cell w Dragon Ball Z. To wizualne mrugnięcie okiem do fanów anime, które jednocześnie podkreśla, jak bardzo DC eksperymentuje z ikonami.

Sama seria Absolute Universe już wcześniej pokazała, że nie boi się radykalnych zmian. Ten Batman nie jest już tylko genialnym detektywem i miliarderem, ale niemal „żywą bronią”, zdolną stawić czoła coraz bardziej przerażającym przeciwnikom. W nadchodzącym numerze zobaczymy konsekwencje jego starcia z Poison Ivy oraz wprowadzenie nowej wersji Stracha na wróble.

GramTV przedstawia:

Choć wariant z Super Saiyanem nie należy do kanonu, doskonale wpisuje się w kierunek, w jakim zmierza ta linia komiksów. Batman już teraz jest tam znacznie silniejszy, brutalniejszy i bardziej bezpośredni niż większość swoich odpowiedników z multiwersum.

Inspiracje japońską popkulturą nie są przypadkowe. Akira Toriyama i jego twórczość od dekad wpływają na globalną kulturę masową. Choć oficjalny crossover między DC a Dragon Ball nadal pozostaje w sferze marzeń fanów, kolejne projekty sugerują, że twórcy chętnie sięgają po takie motywy.

Dodatkowo artyści związani z DC, jak Dan Mora, otwarcie inspirują się stylistyką Dragon Balla, co widać w różnych publikacjach i fanowskich projektach. W połączeniu z rosnącą popularnością crossoverów w komiksach, taki scenariusz przestaje wydawać się całkowicie nierealny.

Absolute Batman #19 trafi do sprzedaży 15 kwietnia. Nawet jeśli wariantowa okładka pozostanie jedynie ciekawostką, to jasno pokazuje, że DC i chętnie eksperymentuje z jedną ze swoich najważniejszych postaci.

Absolute Batman #19
Źródło:https://screenrant.com/batman-dragon-ball-z-super-saiyan/

Tagi:

Popkultura
okładka
Batman
DC Comics
DC
superbohaterowie
Dragon Ball
Dragon Ball Z
Goku
Absolute Batman
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112