Batman został Super Saiyaninem? Mroczny Rycerz osiągnął nową formę niczym Goku z Dragon Balla

A jednak Batman zyskał nadludzkie supermoce.

W nadchodzącym zeszycie Absolute Batman #19 wydawnictwa DC Comics pojawi się wariant okładki, który może wywołać niemałe poruszenie wśród fanów. Batman został przedstawiony w formie inspirowanej legendarną transformacją Super Saiyan z serii Dragon Ball Z. Batman osiągnął formę SSJ2 na najnowszej okładce komiksu Za nietypowy projekt odpowiada artysta Mario Foccillo, który postanowił pójść o krok dalej niż dotychczasowe reinterpretacje Mrocznego Rycerza. Na ilustracji Batman emanuje złotą aurą energii, otoczoną charakterystycznymi błyskawicami. Zamiast klasycznej przemiany włosów, zmienia się jego kostium, a konkretnie ostre elementy maski, które przybierają bardziej agresywną formę.

Sylwetka bohatera również ulega wyraźnemu przerysowaniu. Już wcześniej wersja z uniwersum Absolute była znacznie potężniejsza fizycznie od klasycznego Batmana, ale tutaj proporcje przypominają formy znane z sagi Cell w Dragon Ball Z. To wizualne mrugnięcie okiem do fanów anime, które jednocześnie podkreśla, jak bardzo DC eksperymentuje z ikonami. Sama seria Absolute Universe już wcześniej pokazała, że nie boi się radykalnych zmian. Ten Batman nie jest już tylko genialnym detektywem i miliarderem, ale niemal „żywą bronią”, zdolną stawić czoła coraz bardziej przerażającym przeciwnikom. W nadchodzącym numerze zobaczymy konsekwencje jego starcia z Poison Ivy oraz wprowadzenie nowej wersji Stracha na wróble.

GramTV przedstawia:

Choć wariant z Super Saiyanem nie należy do kanonu, doskonale wpisuje się w kierunek, w jakim zmierza ta linia komiksów. Batman już teraz jest tam znacznie silniejszy, brutalniejszy i bardziej bezpośredni niż większość swoich odpowiedników z multiwersum. Inspiracje japońską popkulturą nie są przypadkowe. Akira Toriyama i jego twórczość od dekad wpływają na globalną kulturę masową. Choć oficjalny crossover między DC a Dragon Ball nadal pozostaje w sferze marzeń fanów, kolejne projekty sugerują, że twórcy chętnie sięgają po takie motywy. Dodatkowo artyści związani z DC, jak Dan Mora, otwarcie inspirują się stylistyką Dragon Balla, co widać w różnych publikacjach i fanowskich projektach. W połączeniu z rosnącą popularnością crossoverów w komiksach, taki scenariusz przestaje wydawać się całkowicie nierealny. Absolute Batman #19 trafi do sprzedaży 15 kwietnia. Nawet jeśli wariantowa okładka pozostanie jedynie ciekawostką, to jasno pokazuje, że DC i chętnie eksperymentuje z jedną ze swoich najważniejszych postaci.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.