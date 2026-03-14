ZA/UM o porównaniach Disco Elysium i Zero Parades: W Rosji mają takie powiedzenie...

Za ZA/UM naprawdę burzliwy okres. Burzliwy na tyle, że dziś na nową grę estońskiego studia wielu fanów czeka nie z uwagi na kolejną fantastyczną opowieść, a z nadzieję na spektakularną porażkę.

Obecni pracownicy podchodzą jednak do sprawy spokojnie. Również pomimo faktu, iż na rynku ukazało lub ukaże się wielu potencjalnych następców ich opus magnum.

Czy Zero Parades powtórzy sukces Disco Elysium?

Przypomnijmy, że 7 lat temu ZA/UM zaskoczyło cały gamingowy świat. Nieznane wcześniej studio z Estonii wypuściło bowiem Disco Elysium, które dziś jest jedną z najlepiej ocenianych produkcji w historii branży i jednocześnie fenomenem kulturowym. Niestety jednak za tym sukcesem nie poszły kolejne ruchy. Zamiast tego rozpoczęła się walka. Najpierw już w 2021 roku zwolnieni zostali kluczowi twórcy DE, czyli Robert Kurvitz, Helen Hindpere i Aleksander Rostov. Potem zaczęła się sądowa batalia między tą trójką a kierownictwem studia, zaś w 2024 roku przyszły też zwolnienia oraz anulowanie projektu, którego akcja miała dziać się w uniwersum Disco Elysium.