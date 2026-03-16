Burza po aktualizacji do Tomb Raider 1-3 Remastered. Fani krytykują fatalną jakość patcha

Fani krytykują fatalną jakość najnowszej aktualizacji do gry Tomb Raider I-III Remastered.

Najnowsza aktualizacja kolekcji Tomb Raider I-III Remastered wywołała spore kontrowersje wśród graczy. Patch, który został opublikowany 12 marca miał być darmowym rozszerzeniem zawartości, jednak w sieci szybko pojawiły się głosy krytyki dotyczące jakości wykonania oraz problemów technicznych. Tomb Raider I-III Remastered z kontrowersyjnym patchem Część społeczności uważa, że aktualizacja przygotowana przez studio Aspyr Media wprowadziła więcej problemów niż korzyści. Dyskusja stała się na tyle gorąca, że niektórzy gracze rozpoczęli nawet internetową petycję z prośbą o ponowne zatrudnienie studia Saber Interactive, które wcześniej pracowało przy remasterach serii.

Oficjalnie marcowa aktualizacja została zaprezentowana jako darmowe rozszerzenie kolekcji. Patch wprowadził między innymi Challenge Mode, czyli tryb wyzwań, 10 nowych strojów dla Lary Croft, 15 dodatkowych osiągnięć oraz nowe modyfikatory do odblokowania w grze. Choć twórcy przedstawiali aktualizację jako dodatkową wartość dla graczy, reakcja społeczności okazała się mieszana, a momentami bardzo krytyczna. Najwięcej uwagi przyciągają dwa główne problemy, a mianowicie wygląd nowych strojów oraz błędy techniczne, które zdaniem graczy pojawiły się lub nasiliły po instalacji patcha. Dużo rozgłosu zdobył wpis użytkownika Reddita o nicku Darkon_Redfiend. Gracz skrytykował jakość modeli postaci, wskazując na liczne artefakty wizualne. Według niego w niektórych przypadkach okulary przeciwsłoneczne “wtapiają się” w głowę Lary, a część tekstur wygląda na silnie rozpikselowaną. Autor wpisu zasugerował także, że w nowych strojach mogą pojawiać się elementy generowane przez sztuczną inteligencję. Jako przykład podał dziwne i nielogiczne symbole widoczne na niektórych kostiumach. Przykro mi, ale nawet jeśli to darmowa aktualizacja, to jest to nie do zaakceptowania.

Jego post trafił na stronę główną subredditowego forum r/TombRaider, które liczy ponad 115 tysięcy członków, co pokazuje, że podobne zdanie ma spora część fanów serii. Gracze zgłaszają również różne błędy techniczne po instalacji aktualizacji. Wśród najczęściej wymienianych pojawiają się m.in.: muzyka z menu głównego Tomb Raider III odtwarzająca się w posiadłości Lary

napisy, które pozostają na ekranie po zakończeniu dialogu

odblokowane stroje, które nadal widnieją w menu mimo ich wykorzystania

brak pieczątek w paszporcie postaci

błędy animacji warkocza Lary podczas korzystania z trybu fotograficznego Do dyskusji odniósł się również główny artysta kolekcji, Giovanni Lucca. 14 marca opublikował w serwisie X nagranie żartujące z jednego z nowych strojów, dodając do wpisu jedynie emoji klauna. W innym poście wyjaśnił jednak, że nie był odpowiedzialny za kierunek artystyczny tej niespodziewanej aktualizacji. Podkreślił także, że przy patchu nie pracowali żadni deweloperzy z Saber Interactive. Jednym z najbardziej wyraźnych sygnałów niezadowolenia społeczności jest internetowa petycja w serwisie Change.org, w której gracze proszą Aspyr o ponowne zatrudnienie Saber Interactive w celu naprawienia aktualizacji. Do 15 marca, czyli trzy dni po premierze patcha, inicjatywa zebrała około 700 podpisów. W internetowych dyskusjach coraz częściej pojawia się opinia, że brak aktualizacji byłby lepszym rozwiązaniem niż darmowy patch o takiej jakości. Dla twórców remasterów kultowej serii z Larą Croft oznacza to kolejne wyzwanie związane z odbudowaniem zaufania fanów.