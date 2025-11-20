Dispatch z oficjalnymi wynikami sprzedaży. AdHoc Studio dziękuje graczom

Kilka dni temu informowaliśmy, że sukces Dispatch przerósł oczekiwania twórców. Wówczas nie otrzymaliśmy jednak konkretnych danych. Deweloperzy z AdHoc Studio postanowili jednak nie trzymać nas dłużej w niepewności i pochwalili się oficjalnymi wynikami sprzedaży swojej produkcji.

AdHoc Studio ujawniło, ilu graczy sięgnęło po Dispatch

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Dispatch przekroczyła już 2 miliony egzemplarzy. Trzeba przyznać, że to fantastyczny wynik, który udało się osiągnąć w niecały miesiąc od premiery pierwszego epizodu. Nie pozostaje nam nic innego, jak pogratulować deweloperom z AdHoc Studio sukcesu.