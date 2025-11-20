Zaloguj się lub Zarejestruj

Dispatch z oficjalnymi wynikami sprzedaży. AdHoc Studio dziękuje graczom

Mikołaj Ciesielski
2025/11/20 18:40
1
0

„Bez Was nie byłoby nas tutaj”.

Kilka dni temu informowaliśmy, że sukces Dispatch przerósł oczekiwania twórców. Wówczas nie otrzymaliśmy jednak konkretnych danych. Deweloperzy z AdHoc Studio postanowili jednak nie trzymać nas dłużej w niepewności i pochwalili się oficjalnymi wynikami sprzedaży swojej produkcji.

Dispatch
Dispatch

AdHoc Studio ujawniło, ilu graczy sięgnęło po Dispatch

Zgodnie z przekazanymi informacjami sprzedaż Dispatch przekroczyła już 2 miliony egzemplarzy. Trzeba przyznać, że to fantastyczny wynik, który udało się osiągnąć w niecały miesiąc od premiery pierwszego epizodu. Nie pozostaje nam nic innego, jak pogratulować deweloperom z AdHoc Studio sukcesu.

Nam również jest smutno, że w tym tygodniu nie pojawią się nowe odcinki, ale dziękujemy 2 milionom graczy, którzy dołączyli do nas do tej pory. Bez was nie byłoby nas tutaj – czytamy we wpisie opublikowanym przez AdHoc Studio na portalu społecznościowym X.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Dispatch dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5. Wspomniana produkcja spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i recenzentów, co potwierdzają m.in. opinie na Steam oraz średnia ocen na Metacritic.

Źródło:https://x.com/theAdHocStudio/status/1991235043868410096

News
superbohaterowie
AdHoc Studio
przygodówka
sprzedaż
sprzedaż gier
wyniki sprzedaży
Dispatch
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 19:33

Mówiłem dziesięć razy powiem jedenasty. Jak na start fajna gierka ala telltale. 

Ale podobnie jak z telltale to co robimy praktycznie nie ma znaczenia. Lepiej było wypuścić to jako serial animowany. 

Z drugiej strony widać eksperymenty z gatunkiem. Dispatching to faktycznie jakiś gameplay mimo że to mini-gra w zasadzie. Także liczę na to że sequel czy ewentualnie nowe gry będą z trochę większym rozmachem i wyborami które mają większe znaczenie. 




Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

