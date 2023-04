Niewielu widzów dotrwało do końca Pierścieni Władzy. Nowe dane potwierdzają problemy Amazona

Pierwszy odcinek serialu zaliczył rekordową oglądalność dla produkcji Amazon Prime Video. Premierę Pierścieni Władzy obejrzało aż 25 milionów widzów na całym świecie w ciągu pierwszych 24 godzin. Niestety Amazon nie chwalił się kolejnymi danymi oglądalności, więc nie znamy konkretnej liczby widzów serialu ze świata Władcy Pierścieni. Teraz THR ujawniło, że tylko 37% amerykańskich widzów ukończyło pierwszy sezon serialu. Nieco lepiej wygląda to w pozostałych krajach, gdzie 45% wszystkich widzów dotrwało do końca pierwszej serii Pierścieni Władzy. Według osób z branży 50% wynik ukończenia sezonu byłby całkiem solidny, ale nie spektakularny, na który z pewnością liczyli włodarze Amazona.

Choć drugi sezon Pierścieni Władzy będzie miał problem, aby przyciągnąć do siebie widzów, tym bardziej po dwuletniej przerwie, to szefowa Amazon Studios, Jennifer Salke, uważa, że nowe odcinki odniosą sukces. Pomóc w tym mają dramatyczne zwroty akcji, które z pewnością napędzą zainteresowanie widzów i skłonią wiele osób do powrotu, do tej produkcji.

Próby przedstawienia tego, że serial nie jest sukcesem, nie odzwierciedla żadnej prowadzonej przeze mnie wewnętrznej rozmowy. Drugi sezon, który jest obecnie w produkcji, będzie miał bardziej dramatyczne zwroty akcji. To dla nas ogromna szansa. Pierwszy sezon wymagał wielu przygotowań.

Dane Nielsena dotyczące minut oglądania pokazują, że seriale Amazona pozostają daleko w tyle za produkcjami Netflixa, które w 2022 roku zajęły wszystkie dziesięć pierwszych miejsc w rankingu oryginalnych seriali streamingowych. Pierścienie Władzy znalazły się dopiero na 15 miejscu.