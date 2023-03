Pierścienie Władzy – na planie drugiego sezonu zginął koń. PETA ostro reaguje

Od kilku tygodni w Wielkiej Brytanii trwają prace nad drugim sezonem Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy. Niedawno Amazon ogłosił, że do obsady serialu dołączyło kilku nowych aktorów, w tym gwiazda Gry o Tron. Niestety teraz o serialu Amazona zrobiło się głośno ze względu na tragedię, która wydarzyła się w ubiegły wtorek. Na planie produkcji zmarł koń z powodu zatrzymania akcji serca.

Tragedia na planie Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Był to jeden z około trzydziestu koni, które znajdowały się tego dnia na planie. Koń należał do uznanej firmy The Devil’s Horsemen, które dostarcza zwierzęta do wielu seriali, w tym np. Gry o Tron. To prawdopodobnie pierwsza ofiara śmiertelna zwierząt na planie w 50-letniej historii firmy. Według relacji świadków koń nie wykazywał żadnych wcześniejszych problemów zdrowotnych i przed śmiercią stał wśród dwudziestu innych koni.

Jesteśmy głęboko zasmuceni, potwierdzając śmierć konia. Incydent miał miejsce rano, kiedy koń brał udział w ćwiczeniach przed próbami. Trener nie był w kostiumie, a filmowanie jeszcze się nie rozpoczęło. W tym czasie obecni byli zarówno lekarz weterynarii, jak i przedstawiciel American Humane Association. Niezależna sekcja zwłok potwierdziła, że ​​koń zmarł z powodu niewydolności serca – powiedział rzecznik Amazon Studios.

Organizacja praw zwierząt PETA szybko odniosła się do śmierci konia na planie Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy. Wezwała twórców do skorzystania z innych nowoczesnych metod, zamiast wykorzystywać na planie prawdziwe zwierzęta.