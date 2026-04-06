Niesamowita baza orbitalna w No Man’s Sky zachwyca społeczność

Mimo niemal dekady na karku, No Man’s Sky wciąż przyciąga kreatywnych graczy, którzy wykorzystują rozbudowane systemy budowania do tworzenia imponujących konstrukcji. Najnowszym hitem społeczności stała się baza orbitalna autorstwa użytkownika Reddita o nicku Saltheart76.

No Man’s Sky – przemysłowa forteca w chmurach

Baza, nazwana przez twórcę „The Rig”, została wzniesiona wysoko nad powierzchnią planety Illompa. Co najbardziej imponujące, Saltheart76 przyznał, że była to jego pierwsza próba budowy bazy na orbicie. Ma ona kształt koła z budynkami rozmieszczonymi na obwodzie, co nadaje jej surowy, przemysłowy charakter. Przez środek konstrukcji przechodzi ogromna wieża, wystająca zarówno powyżej, jak i poniżej bazy. Jest ona połączona z resztą instalacji systemem przewodów, które wizualnie „spajają” całość. Twórca zdradził, że podczas projektowania wzorował się na estetyce filmów takich jak Titan A.E. oraz Wodny Świat.