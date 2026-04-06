Niesamowita baza orbitalna w No Man’s Sky zachwyca społeczność

Mikołaj Berlik
2026/04/06 14:30
Fan ukończył imponujący projekt.

Mimo niemal dekady na karku, No Man’s Sky wciąż przyciąga kreatywnych graczy, którzy wykorzystują rozbudowane systemy budowania do tworzenia imponujących konstrukcji. Najnowszym hitem społeczności stała się baza orbitalna autorstwa użytkownika Reddita o nicku Saltheart76.

No Man’s Sky – przemysłowa forteca w chmurach

Baza, nazwana przez twórcę „The Rig”, została wzniesiona wysoko nad powierzchnią planety Illompa. Co najbardziej imponujące, Saltheart76 przyznał, że była to jego pierwsza próba budowy bazy na orbicie. Ma ona kształt koła z budynkami rozmieszczonymi na obwodzie, co nadaje jej surowy, przemysłowy charakter. Przez środek konstrukcji przechodzi ogromna wieża, wystająca zarówno powyżej, jak i poniżej bazy. Jest ona połączona z resztą instalacji systemem przewodów, które wizualnie „spajają” całość. Twórca zdradził, że podczas projektowania wzorował się na estetyce filmów takich jak Titan A.E. oraz Wodny Świat.

Projekt zdobył ponad 6,7 tysiąca pozytywnych ocen na Reddicie. Gracze szczególnie chwalą strefę dokowania oraz fakt, że autor udostępnił glify, dzięki czemu każdy może odwiedzić tę bazę osobiście w świecie gry.

Przypomnijmy, że No Man’s Sky w 2016 roku zaliczyło trudny start, a dziś jest uznawane za świetny tytuł. Hello Games otrzymało nawet nagrodę Best Ongoing Game na The Game Awards 2025. W ostatnim czasie produkcja doczekała się m.in. aktualizacji po dodatku Remnant oraz łatki na 10-lecie. Fani również nie próżnują – w zeszłym miesiącu informowaliśmy o ważnym fanowskim dodatku.

Hello Games pracuje obecnie nad swoim nowym projektem – Light No Fire. Deweloperzy nie opuszczają jednak No Man’s Sky, a rok 2026 przyniesie jeszcze więcej darmowej zawartości.

