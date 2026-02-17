Remnant pod lupą Hello Games. No Man’s Sky z dużą porcją poprawek

No Man’s Sky otrzymało aktualizację 6.22, która koncentruje się na eliminowaniu usterek wykrytych po premierze dużego dodatku Remnant. Najnowsza łatka nie wprowadza świeżej zawartości, lecz poprawia stabilność i działanie elementów dodanych w lutowej aktualizacji. Twórcy z Hello Games podkreślają, że reagują na opinie społeczności i na bieżąco analizują zgłoszenia przesyłane przez graczy.

No Man’s Sky z kolejną łatką po Remnant. Aktualizacja 6.22 naprawia dziesiątki błędów

Remnant, udostępniony 11 lutego, rozszerzył uniwersum No Man’s Sky o nowe aktywności, w tym oczyszczanie planet z przemysłowych odpadów. Wraz z nim pojawiła się m.in. przystawka Gravitino Coil do multitoola oraz usprawnienia dla pojazdu Colossus Exocraft. Aktualizacja 6.22 poprawia działanie tych funkcji. Zwiększono skuteczność grawitacyjnego modułu, podnosząc jego obrażenia, a także usprawniono możliwość przyciągania dronów Sentinel. Naprawiono również błędy związane z Exocraftem, w tym problemy z kolizją na stromym terenie, zacinające się mechaniczne nogi Colossusa czy nieprawidłową pracę kamery podczas jazdy.