Remnant pod lupą Hello Games. No Man’s Sky z dużą porcją poprawek

No Man’s Sky otrzymało aktualizację 6.22, która koncentruje się na eliminowaniu usterek wykrytych po premierze dużego dodatku Remnant. Najnowsza łatka nie wprowadza świeżej zawartości, lecz poprawia stabilność i działanie elementów dodanych w lutowej aktualizacji. Twórcy z Hello Games podkreślają, że reagują na opinie społeczności i na bieżąco analizują zgłoszenia przesyłane przez graczy.
No Man’s Sky z kolejną łatką po Remnant. Aktualizacja 6.22 naprawia dziesiątki błędów
Remnant, udostępniony 11 lutego, rozszerzył uniwersum No Man’s Sky o nowe aktywności, w tym oczyszczanie planet z przemysłowych odpadów. Wraz z nim pojawiła się m.in. przystawka Gravitino Coil do multitoola oraz usprawnienia dla pojazdu Colossus Exocraft. Aktualizacja 6.22 poprawia działanie tych funkcji. Zwiększono skuteczność grawitacyjnego modułu, podnosząc jego obrażenia, a także usprawniono możliwość przyciągania dronów Sentinel. Naprawiono również błędy związane z Exocraftem, w tym problemy z kolizją na stromym terenie, zacinające się mechaniczne nogi Colossusa czy nieprawidłową pracę kamery podczas jazdy.
Jedną z bardziej dyskutowanych zmian jest korekta działania lasera górniczego w Exocrafcie, który ponownie zużywa paliwo zgodnie z założeniami. Część użytkowników była niezadowolona z tej poprawki, ponieważ wcześniej możliwe było korzystanie z narzędzia bez kosztów surowcowych. Oprócz tego poprawiono liczne elementy interfejsu, efekty wizualne oraz kolizje obiektów związanych z ekspedycją Remnant.
GramTV przedstawia:
Aktualizacja obejmuje także poprawki specyficzne dla platform. Na PC usprawniono jakość tekstur interfejsu w niższych rozdzielczościach, natomiast na PlayStation 4 i konsolach Nintendo Switch wyeliminowano problemy z renderowaniem. Wersja na Nintendo Switch 2 otrzymała m.in. naprawę suwaków pola widzenia w opcjach. W notatkach nie wspomniano jednak o błędach powodujących awarie na Xbox Series X/S, które według części graczy wciąż występują.
Patch 6.22 do No Man’s Sky jest udostępniany etapami. Obecnie można go pobrać na Steamie, a na pozostałych platformach ma pojawić się tak szybko, jak to możliwe. Twórcy zapowiadają dalsze wsparcie dla gry i zachęcają do zgłaszania kolejnych problemów, zapewniając, że kolejne poprawki będą publikowane w miarę identyfikowania usterek.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!