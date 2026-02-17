Zaloguj się lub Zarejestruj

Remnant pod lupą Hello Games. No Man’s Sky z dużą porcją poprawek

Patrycja Pietrowska
2026/02/17 13:30
Nowy patch do No Man’s Sky już dostępny.

No Man’s Sky otrzymało aktualizację 6.22, która koncentruje się na eliminowaniu usterek wykrytych po premierze dużego dodatku Remnant. Najnowsza łatka nie wprowadza świeżej zawartości, lecz poprawia stabilność i działanie elementów dodanych w lutowej aktualizacji. Twórcy z Hello Games podkreślają, że reagują na opinie społeczności i na bieżąco analizują zgłoszenia przesyłane przez graczy.

No Man’s Sky
No Man’s Sky

No Man’s Sky z kolejną łatką po Remnant. Aktualizacja 6.22 naprawia dziesiątki błędów

Remnant, udostępniony 11 lutego, rozszerzył uniwersum No Man’s Sky o nowe aktywności, w tym oczyszczanie planet z przemysłowych odpadów. Wraz z nim pojawiła się m.in. przystawka Gravitino Coil do multitoola oraz usprawnienia dla pojazdu Colossus Exocraft. Aktualizacja 6.22 poprawia działanie tych funkcji. Zwiększono skuteczność grawitacyjnego modułu, podnosząc jego obrażenia, a także usprawniono możliwość przyciągania dronów Sentinel. Naprawiono również błędy związane z Exocraftem, w tym problemy z kolizją na stromym terenie, zacinające się mechaniczne nogi Colossusa czy nieprawidłową pracę kamery podczas jazdy.

Jedną z bardziej dyskutowanych zmian jest korekta działania lasera górniczego w Exocrafcie, który ponownie zużywa paliwo zgodnie z założeniami. Część użytkowników była niezadowolona z tej poprawki, ponieważ wcześniej możliwe było korzystanie z narzędzia bez kosztów surowcowych. Oprócz tego poprawiono liczne elementy interfejsu, efekty wizualne oraz kolizje obiektów związanych z ekspedycją Remnant.

Aktualizacja obejmuje także poprawki specyficzne dla platform. Na PC usprawniono jakość tekstur interfejsu w niższych rozdzielczościach, natomiast na PlayStation 4 i konsolach Nintendo Switch wyeliminowano problemy z renderowaniem. Wersja na Nintendo Switch 2 otrzymała m.in. naprawę suwaków pola widzenia w opcjach. W notatkach nie wspomniano jednak o błędach powodujących awarie na Xbox Series X/S, które według części graczy wciąż występują.

Patch 6.22 do No Man’s Sky jest udostępniany etapami. Obecnie można go pobrać na Steamie, a na pozostałych platformach ma pojawić się tak szybko, jak to możliwe. Twórcy zapowiadają dalsze wsparcie dla gry i zachęcają do zgłaszania kolejnych problemów, zapewniając, że kolejne poprawki będą publikowane w miarę identyfikowania usterek.

Źródło:https://gamerant.com/no-mans-sky-update-6-22-patch-notes/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

