Szukacie alternatywny dla Diablo? Horde of Distraction do sprawdzenia za darmo

Nowe action-RPG łączy w sobie kilka różnych gatunków.

Fani gier action-RPG, którzy lubią zarówno dynamiczną walkę znaną z serii Diablo, jak rozgrywki przypominającą połączenie Into the Breach z Vampire Survivors, mogą zainteresować się nową produkcją zmierzającą na Steam. Twórcy Horde of Distraction udostępnili darmowe demo, dzięki któremu można sprawdzić grę przed premierą. Horde of Distraction to propozycja dla fanów Diablo oraz Into the Breach Horde of Distraction to utrzymana w lekkiej formule gra typu idle RPG, w której gracze mierzą się z niekończącymi się falami przeciwników. Na swojej drodze spotkają dobrze znane fantasy potwory, takie jak gigantyczne szczury, szkielety czy ogry. Choć na pierwszy rzut oka trudno porównywać ten tytuł do wysokobudżetowych hitów pokroju Diablo, produkcja czerpie z nich kilka bardzo charakterystycznych elementów.

Najważniejszym z nich jest satysfakcjonujący system progresji. Początkowo rozgrywka wymaga ostrożnego zarządzania zasobami i wybierania odpowiednich przeciwników. Atakowanie wrogów odbywa się poprzez najechanie na nich kursorem, jednak każdy przeciwnik może również zadawać obrażenia bohaterowi. Oznacza to konieczność podejmowania decyzji dotyczących ryzyka i potencjalnych nagród. Wraz z rozwojem postaci sytuacja zaczyna się jednak zmieniać. Bohater staje się coraz silniejszy, a tempo zdobywania kolejnych ulepszeń wyraźnie przyspiesza. Powolne starcia szybko ustępują miejsca eliminowaniu całych grup przeciwników w krótkim czasie. To właśnie ten moment ma przywoływać skojarzenia z Diablo, gdzie wraz ze wzrostem poziomu postaci gracze mogą dosłownie przecinać się przez kolejne fale potworów, jednocześnie zbierając coraz lepsze łupy.

Twórcy przygotowali również prosty, ale uzależniający system wyposażenia. Inspiracją były popularne gry wykorzystujące mechanikę łączenia przedmiotów. Sprzęt można ulepszać poprzez scalanie kilku egzemplarzy tej samej rzadkości. Im rzadszy przedmiot, tym lepsze statystyki oferuje, dzięki czemu rozwój postaci pozostaje czytelny i nie wymaga szczegółowego planowania skomplikowanych buildów. Horde of Distraction nie próbuje rywalizować z największymi przedstawicielami gatunku RPG. To zdecydowanie bardziej kameralna i casualowa produkcja, która stawia na prostą zabawę oraz szybkie poczucie postępu. Dla osób szukających lekkiej gry na drugi ekran, którą można uruchomić podczas oglądania serialu czy transmisji, może okazać się ciekawą propozycją. Darmowe demo Horde of Distraction jest już dostępne na platformie Steam, dzięki czemu każdy zainteresowany może samodzielnie przekonać się, czy połączenie inspiracji Diablo i klasycznym fantasy przypadnie mu do gustu.

