Zabawy grawitacją. Czyli No Man's Sky z duża aktualizacją na 10-lecie

W sierpniu minie dekada od momentu, czy No Man's Sky pojawiło się na rynku. Nie była to premiera łatwa, ale koniec końców twórcom udało się wyjść na prostą.

Wraz z update’em Remnant gracze No Man's Sky otrzymali od twórców coś, co ci, jak zapewniają sami deweloperzy, chcieli dać im od samego początku istnienia gry. Mowa tutaj o Gravitino Coil, czyli specjalnym module grawitacyjnym, który możemy podłączyć pod nasz multitoola . A gdy już to zrobimy, zaczyna się zabawa.

Najlepszym dowodem na ten stan rzeczy może być sam fakt celebracji 10-lecia. Celebracji, którą uświetnia nowa aktualizacja .

Możemy za jego pomocą łapać i przyciągać obiekty, a także nimi ciskać. To daje ogromną swobodę zabawy, chociaż ma też potencjał ofensywny. Możemy wszak rzucić danym przedmiotem we wroga. Ba, możemy nawet rzucić… samym wrogiem . Tak czy inaczej, za sprawą nowej funkcji możemy zwyczajnie bawić się fizyką w tym ogromnym kosmicznym świecie.

To oczywiście nie wszystko, co ma do zaoferowania No Man's Sky: Remnant. Pojawiła się nowa forma pozyskiwana zasobów – w praktyce możemy zbierać złom oraz gruz i gromadzić materiały na nowe twory. Niemniej warto uważać, bo czasami możemy np. trafią na substancję nieco niestabilną, czyli taką grożącą wybuchem.

Ponadto społeczność No Man's Sky zyskała dostęp do nowej, acz ograniczonej czasowo wyprawy. W jej ramach gracze łączą siły, by stworzyć coś na wzór kosmicznej ekipy sprzątającej. Co to oznacza? Oczywiście zbieranie materiałów i w pewnym sensie sprzątanie planet ze wszelkiego rodzaju kosmicznych odpadków.

Chociaż premiera gry Hello Games, która miała miejsce w sierpniu 2016 roku, nie obyła się bez ogromnych kontrowersji, studiu udało się wyjść na prosta. Ba, w ubiegłym roku No Man's Sky doczekało się nawet wydania na konsolę Nintendo Switch 2. Zaś po premierze aktualizacji Breach oraz Voyagers zgromadziła największą w swojej historii liczbę graczy.