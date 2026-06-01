LEGO Warhammer 40K zachwycił fanów. To powinien być oficjalny zestaw

Fan uniwersum science fiction stworzył własny model kultowego statku z klocków LEGO.

Społeczność LEGO nie przestaje zaskakiwać kreatywnością. Tym razem jeden z doświadczonych konstruktorów pokazał, że nawet stosunkowo niewielki zestaw może posłużyć do stworzenia czegoś zupełnie innego. Kultowy Sokół Millennium został bowiem przekształcony w potężny okręt Imperium z uniwersum Warhammera 40,000, a wszystko to bez wykorzystania dodatkowych elementów. LEGO Warhammer 40,000 – fan stworzył własny Emperor Class Battleship z klocków Autor projektu, znany jako Minute_Food_2881, zaprezentował na Reddicie własną interpretację Emperor Class Battleship, jednego z najbardziej rozpoznawalnych okrętów kosmicznych należących do imperialnej floty w świecie Warhammera 40,000. Co szczególnie imponujące, konstrukcja powstała wyłącznie z części pochodzących z zestawu LEGO Star Wars 75375 Sokół Millennium.

Twórca nie jest nowicjuszem w tego typu projektach. Regularnie publikuje własne konstrukcje bazujące na istniejących zestawach LEGO. Niedawno zwrócił na siebie uwagę, gdy przekształcił zestaw przedstawiający Eevee z Pokemonów w Pinsir, również bez sięgania po dodatkowe klocki.

Nowy projekt pokazuje, jak wszechstronny może być zestaw Sokoła Millennium. Widoczne w oryginalnym modelu czerwone elementy zostały wykorzystane przy dziobie okrętu, natomiast cylindryczne łączniki posłużyły do stworzenia charakterystycznych dział. Z kolei okrągłe części z detalami przypominającymi przewody znalazły nowe zastosowanie na skrzydłach imperialnego statku. Konstrukcja spotkała się z dużym zainteresowaniem fanów obu marek. Dla miłośników Warhammera 40,000 jest to ciekawy przykład tego, jak można odtworzyć charakterystyczne pojazdy i okręty bez konieczności projektowania modelu od podstaw. Zainteresowani prawdopodobnie będą mogli odtworzyć projekt samodzielnie, ponieważ autor zwykle publikuje instrukcje swoich konstrukcji w serwisie Rebrickable pod nazwą Creation Caravan, udostępniając je za niewielką opłatą. Choć oficjalna współpraca LEGO i Warhammera 40,000 pozostaje jedynie marzeniem części społeczności, nie brakuje głosów, że uniwersum stworzone przez Games Workshop oferowałoby wiele ciekawych pomysłów na zestawy. Wśród najczęściej wymienianych propozycji pojawiają się Space Marines, Dreadnoughty, jednostki Adeptus Mechanicus czy nawet konstrukcje Chaosu. Foto: Reddti/Minute_Food_2881 Foto: Reddti/Minute_Food_2881

