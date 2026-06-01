Zaloguj się lub Zarejestruj

LEGO Warhammer 40K zachwycił fanów. To powinien być oficjalny zestaw

Radosław Krajewski
2026/06/01 14:30
0
0

Fan uniwersum science fiction stworzył własny model kultowego statku z klocków LEGO.

Społeczność LEGO nie przestaje zaskakiwać kreatywnością. Tym razem jeden z doświadczonych konstruktorów pokazał, że nawet stosunkowo niewielki zestaw może posłużyć do stworzenia czegoś zupełnie innego. Kultowy Sokół Millennium został bowiem przekształcony w potężny okręt Imperium z uniwersum Warhammera 40,000, a wszystko to bez wykorzystania dodatkowych elementów.

LeEGO Warhammer 40,000
LeEGO Warhammer 40,000

LEGO Warhammer 40,000 – fan stworzył własny Emperor Class Battleship z klocków

Autor projektu, znany jako Minute_Food_2881, zaprezentował na Reddicie własną interpretację Emperor Class Battleship, jednego z najbardziej rozpoznawalnych okrętów kosmicznych należących do imperialnej floty w świecie Warhammera 40,000. Co szczególnie imponujące, konstrukcja powstała wyłącznie z części pochodzących z zestawu LEGO Star Wars 75375 Sokół Millennium.

Twórca nie jest nowicjuszem w tego typu projektach. Regularnie publikuje własne konstrukcje bazujące na istniejących zestawach LEGO. Niedawno zwrócił na siebie uwagę, gdy przekształcił zestaw przedstawiający Eevee z Pokemonów w Pinsir, również bez sięgania po dodatkowe klocki.

GramTV przedstawia:

Nowy projekt pokazuje, jak wszechstronny może być zestaw Sokoła Millennium. Widoczne w oryginalnym modelu czerwone elementy zostały wykorzystane przy dziobie okrętu, natomiast cylindryczne łączniki posłużyły do stworzenia charakterystycznych dział. Z kolei okrągłe części z detalami przypominającymi przewody znalazły nowe zastosowanie na skrzydłach imperialnego statku.

Konstrukcja spotkała się z dużym zainteresowaniem fanów obu marek. Dla miłośników Warhammera 40,000 jest to ciekawy przykład tego, jak można odtworzyć charakterystyczne pojazdy i okręty bez konieczności projektowania modelu od podstaw. Zainteresowani prawdopodobnie będą mogli odtworzyć projekt samodzielnie, ponieważ autor zwykle publikuje instrukcje swoich konstrukcji w serwisie Rebrickable pod nazwą Creation Caravan, udostępniając je za niewielką opłatą.

Choć oficjalna współpraca LEGO i Warhammera 40,000 pozostaje jedynie marzeniem części społeczności, nie brakuje głosów, że uniwersum stworzone przez Games Workshop oferowałoby wiele ciekawych pomysłów na zestawy. Wśród najczęściej wymienianych propozycji pojawiają się Space Marines, Dreadnoughty, jednostki Adeptus Mechanicus czy nawet konstrukcje Chaosu.

LEGO Warhammer 40,000 – Emperor Class Battleship
LEGO Warhammer 40,000 – Emperor Class Battleship
Foto: Reddti/Minute_Food_2881
LEGO Warhammer 40,000 – Emperor Class Battleship
LEGO Warhammer 40,000 – Emperor Class Battleship
Foto: Reddti/Minute_Food_2881
Źródło:https://gamerant.com/lego-warhammer-40k-battleship-millennium-falcon-build/

Tagi:

Popkultura
LEGO
reddit
fanowski projekt
zdjęcia
klocki
twórczość fanowska
Klocki Lego
zestaw LEGO
LEGO Warhammer 40,000
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112