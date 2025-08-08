Nie pomógł czerwony pomidor. Ballerina wielkim bólem głowy dla Lionsgate

Lionsgate podzieliło niezadowalającymi wynikami finansowymi. Okazuje się, że wytwórnia zakończyła ostatni kwartał z 94 milionami dolarów straty netto. Nastąpiło to po rozczarowującym wyniku kinowym spin-offu Johna Wicka pt. Ballerina. W kolejnych miesiącach i latach studio planuje jednak kilka gorących premier.

Lionsgate ujawnia raport finansowy – Ballerina poniżej oczekiwań

Lionsgate zarobiło w ostatnim kwartale 555,9 miliona dolarów, czyli trochę więcej, niż spodziewali się eksperci z Wall Street. Mimo to firma poniosła większą stratę, niż przewidywano – na każdej akcji straciła 35 centów, zamiast oczekiwanych 25 centów. Co ciekawe, mimo tych słabszych wyników, wartość akcji Lionsgate wzrosła po zakończeniu głównego dnia handlu o ponad 2%.

Największym wyzwaniem dla Lionsgate w ostatnim kwartale okazał się film Ballerina — spin-off serii John Wick. Mimo że Ballerina zarobiła na całym świecie około 132 milionów dolarów, przy budżecie sięgającym 90 milionów, to wynik ten uznaje się raczej za rozczarowujący i daleki od oczekiwań. Nie pomogły zatem pozytywne recenzje. Poza Balleriną segment filmowy studia obejmował także premierę Kolejnej zwyczajnej przysługi. Obie produkcje obciążyły wyniki finansowe firmy. Warto jednak dodać, że dział telewizyjny mógł się pochwalić dwukrotnym wzrostem zysków. Lionsgate wyprodukowało chwaloną przez krytyków hollywoodzką satyrę The Studio dla Apple TV+. To pierwszy tak trudny raport finansowy studia od czasu, gdy oddzieliło się od platformy Starz.

