Mel Gibson podjął kontrowersyjną decyzję odnośnie Pasji 2. Chce podwoić emocje i szok

Scenariusz do sequela był przedmiotem burzliwych dyskusji przez niemal dekadę. Gibson wspólnie z bratem Donalem i Randallem Wallace’em (scenarzystą Braveheart) stworzył co najmniej sześć wersji historii, koncentrującej się na 24 godzinach od śmierci Jezusa i tym, co działo się przez trzy dni aż do zmartwychwstania. I choć brzmi to jak biblijny dramat, Gibson zapowiada coś znacznie bardziej... niecodziennego. Zmartwychwstanie określa jako „odlotowy trip”, podczas którego Jezus ma udać się do „innych wymiarów”. Czyżby duchowość w stylu science fiction?

Choć Gibson po ostatnim filmie 3000 metrów nad ziemią zebrał jedne z najgorszych recenzji w karierze, powrót do tak osobistego projektu może być dla niego próbą artystycznego odkupienia. A jeśli pamiętamy, z jaką intensywnością reżyser podszedł do Pasji, Apocalypto czy Bravehearta, możemy spodziewać się filmu surowego, brutalnego i kontrowersyjnego – czyli dokładnie w stylu Mela Gibsona.