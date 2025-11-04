Niezniszczalni powrócą? W grze jest nawet reboot z młodym Rambo

Lionsgate ogłosiło podpisanie szeroko zakrojonej umowy z Millennium Media, dzięki której zyska globalne prawa dystrybucyjne do dwóch legendarnych serii kina akcji. Mowa o Rambo oraz Niezniszczalnych. Porozumienie obejmuje zarówno planowany prequel John Rambo, jak i kolejne projekty związane z obiema franczyzami.
Niezniszczalni – Lionsgate przejmuje prawa do serii
Nowy film ma opowiedzieć historię młodego Johna Rambo, zanim bohater trafił na front wojny w Wietnamie. W tytułową rolę wcieli się Noah Centineo, znany z produkcji Black Adam i Do wszystkich chłopców, których kochałam. Za kamerą stanie Jalmari Helander, twórca fińskiego filmu akcji Sisu. Zdjęcia mają rozpocząć się w przyszłym roku w Tajlandii, a Lionsgate zaprezentuje projekt potencjalnym nabywcom podczas targów American Film Market w Los Angeles.
Oprócz filmu o młodym Rambo, umowa daje Lionsgate prawo do produkcji i dystrybucji przyszłych tytułów z serii Niezniszczalni, a także do tworzenia projektów pobocznych, w tym filmów, seriali, gier oraz doświadczeń interaktywnych inspirowanych tym uniwersum.
Ta współpraca poszerza nasze portfolio kultowych serii akcji i potwierdza nasze zaangażowanie w dostarczanie najwyższej klasy rozrywki na wielu platformach – powiedział w oficjalnym komunikacie Brian Goldsmith, dyrektor operacyjny Lionsgate.
Z kolei Jonathan Yunger, prezes Millennium Media, podkreślił, że porozumienie daje obu markom nową siłę i globalny potencjał:
To partnerstwo zapewni tym franczyzom skalę, wsparcie kreatywne i zasięg, na jaki zasługują.
Dla Millennium Media jest to wyraźny krok w stronę restrukturyzacji działalności. Studio, które od dekad tworzyło średniobudżetowe kino akcji z udziałem gwiazd, w ostatnich latach zmagało się z rosnącą konkurencją dużych wytwórni i platform streamingowych. Niezniszczalni 4 z 2023 roku zarobili zaledwie 40 milionów dolarów na świecie, co było najsłabszym wynikiem w historii cyklu, a Rambo: Ostatnia krew jako jedyna odsłona serii nie przekroczyła progu 100 milionów dolarów przychodu.
Dla Lionsgate to również próba odświeżenia własnego katalogu filmów akcji po umiarkowanych wynikach Balleriny, spin-offu serii John Wick, który przyniósł z kin 137 milionów dolarów. Nowa współpraca z Millennium Media może więc otworzyć nowy rozdział dla obu firm, z Rambo, który znów ma szansę stać się ikoną współczesnego kina akcji.
