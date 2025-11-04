Niezniszczalni powrócą? W grze jest nawet reboot z młodym Rambo

Lionsgate ogłosiło podpisanie szeroko zakrojonej umowy z Millennium Media, dzięki której zyska globalne prawa dystrybucyjne do dwóch legendarnych serii kina akcji. Mowa o Rambo oraz Niezniszczalnych. Porozumienie obejmuje zarówno planowany prequel John Rambo, jak i kolejne projekty związane z obiema franczyzami.

Niezniszczalni – Lionsgate przejmuje prawa do serii

Nowy film ma opowiedzieć historię młodego Johna Rambo, zanim bohater trafił na front wojny w Wietnamie. W tytułową rolę wcieli się Noah Centineo, znany z produkcji Black Adam i Do wszystkich chłopców, których kochałam. Za kamerą stanie Jalmari Helander, twórca fińskiego filmu akcji Sisu. Zdjęcia mają rozpocząć się w przyszłym roku w Tajlandii, a Lionsgate zaprezentuje projekt potencjalnym nabywcom podczas targów American Film Market w Los Angeles.