Zaloguj się lub Zarejestruj

Niezniszczalni powrócą? W grze jest nawet reboot z młodym Rambo

Radosław Krajewski
2025/11/04 09:15
0
0

Studio może postawić na ciekawe rozwiązanie.

Lionsgate ogłosiło podpisanie szeroko zakrojonej umowy z Millennium Media, dzięki której zyska globalne prawa dystrybucyjne do dwóch legendarnych serii kina akcji. Mowa o Rambo oraz Niezniszczalnych. Porozumienie obejmuje zarówno planowany prequel John Rambo, jak i kolejne projekty związane z obiema franczyzami.

Niezniszczalni
Niezniszczalni

Niezniszczalni – Lionsgate przejmuje prawa do serii

Nowy film ma opowiedzieć historię młodego Johna Rambo, zanim bohater trafił na front wojny w Wietnamie. W tytułową rolę wcieli się Noah Centineo, znany z produkcji Black Adam i Do wszystkich chłopców, których kochałam. Za kamerą stanie Jalmari Helander, twórca fińskiego filmu akcji Sisu. Zdjęcia mają rozpocząć się w przyszłym roku w Tajlandii, a Lionsgate zaprezentuje projekt potencjalnym nabywcom podczas targów American Film Market w Los Angeles.

Oprócz filmu o młodym Rambo, umowa daje Lionsgate prawo do produkcji i dystrybucji przyszłych tytułów z serii Niezniszczalni, a także do tworzenia projektów pobocznych, w tym filmów, seriali, gier oraz doświadczeń interaktywnych inspirowanych tym uniwersum.

Ta współpraca poszerza nasze portfolio kultowych serii akcji i potwierdza nasze zaangażowanie w dostarczanie najwyższej klasy rozrywki na wielu platformach – powiedział w oficjalnym komunikacie Brian Goldsmith, dyrektor operacyjny Lionsgate.

GramTV przedstawia:

Z kolei Jonathan Yunger, prezes Millennium Media, podkreślił, że porozumienie daje obu markom nową siłę i globalny potencjał:

To partnerstwo zapewni tym franczyzom skalę, wsparcie kreatywne i zasięg, na jaki zasługują.

Dla Millennium Media jest to wyraźny krok w stronę restrukturyzacji działalności. Studio, które od dekad tworzyło średniobudżetowe kino akcji z udziałem gwiazd, w ostatnich latach zmagało się z rosnącą konkurencją dużych wytwórni i platform streamingowych. Niezniszczalni 4 z 2023 roku zarobili zaledwie 40 milionów dolarów na świecie, co było najsłabszym wynikiem w historii cyklu, a Rambo: Ostatnia krew jako jedyna odsłona serii nie przekroczyła progu 100 milionów dolarów przychodu.

Dla Lionsgate to również próba odświeżenia własnego katalogu filmów akcji po umiarkowanych wynikach Balleriny, spin-offu serii John Wick, który przyniósł z kin 137 milionów dolarów. Nowa współpraca z Millennium Media może więc otworzyć nowy rozdział dla obu firm, z Rambo, który znów ma szansę stać się ikoną współczesnego kina akcji.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/lionsgate-millennium-deal-rambo-expendables-rights-1236416604/

Tagi:

Popkultura
filmy
prequel
prawa
Rambo
Lionsgate
niezniszczalni
Millennium Media
John Rambo
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112