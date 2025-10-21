Blackwood to nowa gra akcji mocno inspirowana Johnem Wickiem. Popatrzcie tylko na te sceny walki i strzelanin

Fani popularnego bohatera granego przez Keanu Reevesa wreszcie mogą otrzymać grę, na jaką czekali. Niestety nie z Johnem Wickiem.

Niewielkie studio AttritoM7 Productions zapowiedziało swój najnowszy projekt, czyli Blackwood, mroczny thriller akcji z perspektywy trzeciej osoby, który ma połączyć intensywną walkę z filmowym sposobem narracji. Gra zadebiutuje w trzecim kwartale 2026 roku, a wraz z zapowiedzią twórcy pokazali pierwszy zwiastun z wczesnej wersji produkcji, a także uruchomili kartę grę na Steam. Blackwood – zapowiedziano nową grę akcji silnie inspirowaną Johnem Wickiem Akcja Blackwood przeniesie gracza do Nowego Jorku z 2012 roku, wiernie odwzorowanego z detalami codziennego życia miasta. Główny bohater prowadzi niepozorny sklep z płytami DVD, ale po zmroku zamienia się w płatnego zabójcę, balansującego między moralnością, przeszłością i przetrwaniem w brutalnym świecie przestępczym.

Rozgrywka ma stawiać na dynamiczną walkę z wykorzystaniem płynnych ruchów postaci. Twórcy zapowiadają system pozwalający na efektowne uniki, przewroty i ślizgi, a każdy pojedynek ma być intensywny i stylowy. Gracze mogą spodziewać się widowiskowych eliminacji przeciwników, często z użyciem otoczenia, przywodzących na myśl filmową serię Johna Wicka. Chcemy, by każde starcie było jak scena z filmu akcji - nieprzewidywalne, płynne i satysfakcjonujące - zapowiadają przedstawiciele AttritoM7 Productions. Deweloperzy podkreślają, że Blackwood nie ma ambicji rywalizować z wysokobudżetowymi tytułami, lecz celuje w klimaty dawnych produkcji z czasów Xboxa 360, czyli gier z segmentu AA, ale z charakterem i wyrazistą atmosferą.

GramTV przedstawia:

Ciekawym elementem gry ma być też codzienna, „zwykła” strona życia protagonisty. W ciągu dnia gracz będzie prowadzić sklep, dekorować wnętrze, zmieniać ubrania i wchodzić w drobne interakcje przypominające gry RPG. Kontrast między zwyczajnością a nocnym światem przemocy ma być jednym z filarów narracji. Opowieść ma czerpać inspiracje z komiksowego stylu opowiadania znanego z uniwersum Marvela. Każdy detal w świecie gry, od graffiti po reklamy, ma odsłaniać kolejne elementy historii o zepsuciu, zdradzie i konsekwencjach wyborów. Choć zaprezentowany materiał pochodzi z wczesnej wersji alfa i wymaga dopracowania, Blackwood już teraz wzbudza zainteresowanie graczy. To może być spełnienie marzeń dla fanów Johna Wicka, ale również Maxa Payne’a.

