Ballerina została obrzucona czerwonymi pomidorami - spin-off Johna Wicka zaskakuje. Ma szansę na podbicie kin?

Wyczyny Any de Armas najwyraźniej się podobają.

Choć była to realna perspektywa, to istniało ryzyko, że film się jedna nie spodoba. A jednak. Ballerina, długo wyczekiwany spin-off kultowej serii John Wick debiutuje z rewelacyjnymi ocenami widzów i solidnymi recenzjami krytyków. To solidny prognostyk przed wynikami box office. Film debiutuje w ten weekend.

Recenzje Balleriny są bardzo pozytywne, w większości

Nie było pewne, czy Ballerina ostatecznie spodoba się widzom. Swego czasu pojawiły się też kontrowersje wokół ocen filmu. Teraz jednak widać więcej i jest to optymistyczny widok. Film zbiera bardzo pozytywne opinie — na Rotten Tomatoes może pochwalić się aż 92% pozytywnych recenzji od publiczności i 72% od krytyków. To wynik, który robi wrażenie, zwłaszcza jak na produkcję, której wielu nie dawało szans.