Fatalne otwarcie nowego filmu science fiction. Przegrał z iluzjonistami

Iluzja 3, czyli kolejna odsłona popularnej serii, zaliczyła udany start w amerykańskich kinach. Produkcja zebrała podczas premierowego weekendu 21,3 miliona dolarów i wyprzedziła zarówno Uciekiniera z Glenem Powellem, jak i Predator: Strefę zagrożenia, która tydzień temu stała się prawdziwym kinowym przebojem.

Dla Lionsgate jest to długo wyczekiwany sukces. Studio w ostatnich miesiącach miało problem z głośnymi premierami a do finansowych rozczarowań należały chociażby Ballerina oraz Anioł stróż. Wytwórnia liczy że dobry wynik magików zwiastuje zmianę trendu przed premierą thrillera Pomoc domowa, adaptacji bestselleru Freidy McFadden zaplanowanej na grudzień. W kolejnych latach Lionsgate wypuści na rynek także biografię Michaela Jacksona oraz film nowy prequel Igrzysk śmierci.

Znacznie gorzej poradził sobie nowy film science fiction oparty na prozie Stephena Kinga, czyli Uciekinier. Najnowsze dzieło Edgara Wrighta z Glenem Powellem w głównej roli nie cieszyło się zbyt dużym zainteresowaniem widzów i zadebiutowało dopiero na drugim miejscu box office z 17 milionami dolarów w Ameryce. Na świecie film zrobił 11,2 mln dolarów, co globalnie daje 28.2 mln dolarów. Budżet wyniósł 110 mln dolarów, więc już teraz wiadomo, że produkcja będzie miała poważne problemy, aby na siebie zarobić.

To pierwsza tak duża wpadka Glena Powella w jego karierze. Top Gun: Maverick, Twisters, czy Tylko nie ty były wielkimi kinowymi hitami i każdy z nich otworzył się z wynikiem powyżej 20 mln dolarów. Analityk Exhibitor Relations, Jeff Bock, uważa, że Uciekinier nie ma wystarczającej siły przebicia, aby przetrwać nadchodzący sezon świąteczny.,

Na trzecim miejscu weekendowego zestawienia znalazł się Predator: Strefa zagrożenia. Nowa odsłona kultowej marki zaliczył aż 68 procentowy spadek i zarobił tylko 13 milionów dolarów. Po dwóch tygodniach na rynku amerykańskim film ma na koncie 66,3 miliona a globalnie 136,3 miliona. Produkcja kosztowała 105 milionów.