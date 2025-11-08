Zaloguj się lub Zarejestruj

ARC Raiders sprzedało już ponad 2,5 miliona egzemplarzy. Tak szacują analitycy

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/08 14:15
Z najnowszych danych analitycznych wynika, że ARC Raiders może mieć już na koncie ponad 2,5 miliona sprzedanych egzemplarzy.

Arc Raiders, czyli kooperacyjna strzelanka typu extraction od studia Embark, mogła sprzedać się już w ponad 2,5 miliona egzemplarzy. Tak wynika z danych zaprezentowanych przez analityka Rhy’ego Elliotta z firmy Alinea Analytics, specjalizującej się w badaniu rynku gier.

ARC Raiders
ARC Raiders

ARC Raiders z bardzo dobrą sprzedażą

Według szacunków Alinea Analytics, przy takim wolumenie sprzedaży przychód gry mógł przekroczyć 100 milionów dolarów. Największa część kopii trafiła do użytkowników Steama, bowiem ta platforma odpowiada za około 69,2 procent całej bazy graczy. Pozostałe udziały rozkładają się na PlayStation (około 17,3 procent) oraz Xbox (około 13,5 procent).

Rhy Elliott wyjaśnia, że popularność ARC Raiders nie wynika wyłącznie z faktu, że jest to gra typu extraction shooter, czyli z gatunku, który w ostatnim czasie bywa nierówny pod względem wyników. Kluczowym czynnikiem ma być nacisk na współpracę i interakcje społeczne:

ARC Raiders jest świetne, ponieważ skupia się na społeczności, nie dlatego, że jest extraction shooterem.

W analizie wskazano również na silne przenikanie się społeczności graczy z innymi kooperacyjnymi tytułami. Około połowa graczy ARC Raiders na Steamie miała wcześniej w bibliotece takie gry jak Phasmophobia, Lethal Company czy Helldivers 2. Ponad 40 procent zetknęło się również z tytułami pokroju R.E.P.O, Valheim, PEAK czy Dead by Daylight.

Co ciekawe, intensywny charakter współpracy w ARC Raiders rodzi także napięcia między graczami. Część społeczności jest rozdarta pomiędzy chęcią wzajemnej pomocy, a rywalizacją oraz eliminowaniem innych drużyn. Podczas cotygodniowych wyzwań emocje bywają szczególnie wysokie, zwłaszcza gdy po długim i obiecującym rajdzie dochodzi do nagłej porażki.

ARC Raiders pomimo kontrowersji i rywalizacji wśród graczy, zdaje się obecnie jednym z najgłośniejszych hitów wśród kooperacyjnych produkcji sieciowych. Za sukcesem stoi wyraźne postawienie na doświadczenie wspólne, a nie tylko czysto mechaniczny aspekt rozgrywki.

Źródło:https://www.eurogamer.net/arc-raiders-may-have-already-sold-25m-copies-according-to-industry-analyst

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

