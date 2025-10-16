Zaloguj się lub Zarejestruj

Battlefield 6 z rekordowym startem. 7 milionów sprzedanych egzemplarzy w trzy dni

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/16 21:30
0
0

Battlefield 6 stał się najlepiej sprzedającą się grą w historii serii, osiągając imponujący wynik ponad 7 milionów sprzedanych kopii w ciągu zaledwie trzech dni od premiery.

EA może świętować historyczny sukces. Battlefield 6 osiągając sprzedaż na poziomie 7 milionów egzemplarzy w trzy dni, stał się najlepiej sprzedającą się grą w historii serii. Według danych opublikowanych przez Electronic Arts, w premierowy weekend gracze rozegrali ponad 172 miliony meczów online, co przełożyło się na ponad 15 milionów godzin oglądania w serwisach streamingowych takich jak Twitch lub YouTube. Battlefield 6 osiągnął także największy start w historii EA na platformie Steam. Liczba jednoczesnych graczy osiągnęła 747 440, przebijając dotychczasowy rekord Apex Legends 624 473.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield z fantastyczną sprzedażą

Byron Beede, dyrektor generalny marki Battlefield, wypowiedział się na temat sukces:

Przede wszystkim chcemy podziękować naszym graczom. Battlefield 6 został stworzony z myślą o fanach. Od pierwszego konceptu, przez uruchomienie Battlefield Labs, aż po rekordową otwartą betę, cały czas słuchaliśmy opinii społeczności. Naszym wspólnym celem było stworzenie najlepszego Battlefielda w historii. I to dopiero początek, ponieważ pierwszy sezon nowej zawartości wystartuje już za 12 dni.

W podobnym tonie wypowiedział się Vince Zampella, wiceprezes wykonawczy EA i współtwórca Battlefield Studios:

Nie traktujemy takich chwil jako oczywistości. Chcemy wyrazić ogromną wdzięczność naszym zespołom deweloperskim na całym świecie oraz pasjonującej społeczności, która doprowadziła nas do tego momentu. To dopiero początek, w kolejnych tygodniach mamy dla was mnóstwo niespodzianek.

GramTV przedstawia:

Podczas weekendu otwarcia Battlefield Studios zdradziło pierwsze szczegóły dotyczące przyszłych aktualizacji. Twórcy zapowiedzieli, że trwają prace nad nową wersją trybu Battle Royale, zaprojektowaną w duchu serii Battlefield. Studio potwierdziło także, że przygląda się danym z Battlefield Labs, analizuje opinie społeczności i pracuje nad zupełnie nowymi pomysłami na przyszłe aktualizacje. Wśród próśb graczy, które nie przeszły bez echa, wymieniono bitwy morskie, powrót kultowego małego helikoptera, system plutonów oraz inne klasyczne elementy z wcześniejszych części serii.

Z wynikiem 7 milionów sprzedanych egzemplarzy w trzy dni i setkami milionów rozegranych meczów, Battlefield 6 nie tylko bije rekordy, ale też otwiera nowy rozdział w historii serii. EA i DICE zapowiadają długofalowe wsparcie. Pierwsze sezony, nowe tryby i eksperymentalne projekty w ramach Battlefield Labs mają zapewnić grze stały rozwój na lata.

Battlefield 6 jest dostępny na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Przy okazji zachęcamy do przeczytania naszej recenzji nowego Battlefielda.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/battlefield-6-has-become-the-biggest-launch-in-series-history-selling-7-million-in-three-days

Tagi:

News
EA
sprzedaż gier
DICE
wyniki sprzedaży
EA DICE
strzelanka
shooter
wyniki finansowe
Battlefield
sprzedaż
wyniki
strzelanina
wojna
gra wojenna
Battlefield 6
wyniki oglądalności
wyniki aktywności
sukces kasowy
gra wieloosobowa
Battlefield Labs
sukces
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112