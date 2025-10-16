Battlefield 6 z rekordowym startem. 7 milionów sprzedanych egzemplarzy w trzy dni

Battlefield 6 stał się najlepiej sprzedającą się grą w historii serii, osiągając imponujący wynik ponad 7 milionów sprzedanych kopii w ciągu zaledwie trzech dni od premiery.
EA może świętować historyczny sukces. Battlefield 6 osiągając sprzedaż na poziomie 7 milionów egzemplarzy w trzy dni, stał się najlepiej sprzedającą się grą w historii serii. Według danych opublikowanych przez Electronic Arts, w premierowy weekend gracze rozegrali ponad 172 miliony meczów online, co przełożyło się na ponad 15 milionów godzin oglądania w serwisach streamingowych takich jak Twitch lub YouTube. Battlefield 6 osiągnął także największy start w historii EA na platformie Steam. Liczba jednoczesnych graczy osiągnęła 747 440, przebijając dotychczasowy rekord Apex Legends 624 473.
Battlefield z fantastyczną sprzedażą
Byron Beede, dyrektor generalny marki Battlefield, wypowiedział się na temat sukces:
Przede wszystkim chcemy podziękować naszym graczom. Battlefield 6 został stworzony z myślą o fanach. Od pierwszego konceptu, przez uruchomienie Battlefield Labs, aż po rekordową otwartą betę, cały czas słuchaliśmy opinii społeczności. Naszym wspólnym celem było stworzenie najlepszego Battlefielda w historii. I to dopiero początek, ponieważ pierwszy sezon nowej zawartości wystartuje już za 12 dni.
W podobnym tonie wypowiedział się Vince Zampella, wiceprezes wykonawczy EA i współtwórca Battlefield Studios:
Nie traktujemy takich chwil jako oczywistości. Chcemy wyrazić ogromną wdzięczność naszym zespołom deweloperskim na całym świecie oraz pasjonującej społeczności, która doprowadziła nas do tego momentu. To dopiero początek, w kolejnych tygodniach mamy dla was mnóstwo niespodzianek.
Podczas weekendu otwarcia Battlefield Studios zdradziło pierwsze szczegóły dotyczące przyszłych aktualizacji. Twórcy zapowiedzieli, że trwają prace nad nową wersją trybu Battle Royale, zaprojektowaną w duchu serii Battlefield. Studio potwierdziło także, że przygląda się danym z Battlefield Labs, analizuje opinie społeczności i pracuje nad zupełnie nowymi pomysłami na przyszłe aktualizacje. Wśród próśb graczy, które nie przeszły bez echa, wymieniono bitwy morskie, powrót kultowego małego helikoptera, system plutonów oraz inne klasyczne elementy z wcześniejszych części serii.
Z wynikiem 7 milionów sprzedanych egzemplarzy w trzy dni i setkami milionów rozegranych meczów, Battlefield 6 nie tylko bije rekordy, ale też otwiera nowy rozdział w historii serii. EA i DICE zapowiadają długofalowe wsparcie. Pierwsze sezony, nowe tryby i eksperymentalne projekty w ramach Battlefield Labs mają zapewnić grze stały rozwój na lata.
