Battlefield 6 z rekordowym startem. 7 milionów sprzedanych egzemplarzy w trzy dni

Battlefield 6 stał się najlepiej sprzedającą się grą w historii serii, osiągając imponujący wynik ponad 7 milionów sprzedanych kopii w ciągu zaledwie trzech dni od premiery.

EA może świętować historyczny sukces. Battlefield 6 osiągając sprzedaż na poziomie 7 milionów egzemplarzy w trzy dni, stał się najlepiej sprzedającą się grą w historii serii. Według danych opublikowanych przez Electronic Arts, w premierowy weekend gracze rozegrali ponad 172 miliony meczów online, co przełożyło się na ponad 15 milionów godzin oglądania w serwisach streamingowych takich jak Twitch lub YouTube. Battlefield 6 osiągnął także największy start w historii EA na platformie Steam. Liczba jednoczesnych graczy osiągnęła 747 440, przebijając dotychczasowy rekord Apex Legends 624 473.

Nie traktujemy takich chwil jako oczywistości. Chcemy wyrazić ogromną wdzięczność naszym zespołom deweloperskim na całym świecie oraz pasjonującej społeczności, która doprowadziła nas do tego momentu. To dopiero początek, w kolejnych tygodniach mamy dla was mnóstwo niespodzianek.

Przede wszystkim chcemy podziękować naszym graczom. Battlefield 6 został stworzony z myślą o fanach. Od pierwszego konceptu, przez uruchomienie Battlefield Labs, aż po rekordową otwartą betę, cały czas słuchaliśmy opinii społeczności. Naszym wspólnym celem było stworzenie najlepszego Battlefielda w historii. I to dopiero początek, ponieważ pierwszy sezon nowej zawartości wystartuje już za 12 dni.

Podczas weekendu otwarcia Battlefield Studios zdradziło pierwsze szczegóły dotyczące przyszłych aktualizacji. Twórcy zapowiedzieli, że trwają prace nad nową wersją trybu Battle Royale, zaprojektowaną w duchu serii Battlefield. Studio potwierdziło także, że przygląda się danym z Battlefield Labs, analizuje opinie społeczności i pracuje nad zupełnie nowymi pomysłami na przyszłe aktualizacje. Wśród próśb graczy, które nie przeszły bez echa, wymieniono bitwy morskie, powrót kultowego małego helikoptera, system plutonów oraz inne klasyczne elementy z wcześniejszych części serii.

Z wynikiem 7 milionów sprzedanych egzemplarzy w trzy dni i setkami milionów rozegranych meczów, Battlefield 6 nie tylko bije rekordy, ale też otwiera nowy rozdział w historii serii. EA i DICE zapowiadają długofalowe wsparcie. Pierwsze sezony, nowe tryby i eksperymentalne projekty w ramach Battlefield Labs mają zapewnić grze stały rozwój na lata.

Battlefield 6 jest dostępny na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Przy okazji zachęcamy do przeczytania naszej recenzji nowego Battlefielda.