Nie musisz iść do kina, by obejrzeć Spider-Mana. Pajęczak króluje także w streamingu

Spider-Man: Całkiem nowy dzień podbija kina, a wcześniejsze filmy i seriale z pajęczego uniwersum szturmują listy najpopularniejszych produkcji na platformach streamingowych. Sprawdzamy, gdzie można je dziś obejrzeć.

Fenomen Spider-Mana trwa w najlepsze. Podczas gdy Spider-Man: Całkiem nowy dzień bije kolejne rekordy box office'u i w zaledwie sześć dni przekroczył granicę miliarda dolarów wpływów, widzowie masowo wracają również do wcześniejszych filmów i seriali z udziałem Człowieka-Pająka. Potwierdzają to zestawienia popularności serwisu FlixPatrol, w których produkcje z tego uniwersum dominują na kilku platformach jednocześnie. Spider-Man jest wszędzie Sytuacja wokół praw do ekranizacji Spider-Mana od lat jest dość nietypowa. Choć bohater należy do Marvela, prawa filmowe pozostają w rękach Sony Pictures. To właśnie dlatego produkcje ze świata Spider-Mana są dziś rozproszone pomiędzy kilkoma platformami, zamiast trafiać wyłącznie do jednego serwisu. Największą bibliotekę filmów z Tomem Hollandem znajdziemy obecnie na Disney+, gdzie ogromną popularnością cieszą się Spider-Man: Homecoming oraz Spider-Man: Bez drogi do domu. Oba tytuły znajdują się obecnie wśród najchętniej oglądanych filmów platformy.

Równolegle filmy z Hollandem przeżywają drugą młodość również na Netflixie. W rankingach serwisu wysoko plasują się Spider-Man: Homecoming oraz Spider-Man: Daleko od domu, a obok nich także Kraven Łowca oraz Venom: Ostatni taniec, należące do rozwijanego przez Sony uniwersum postaci związanych ze Spider-Manem.

GramTV przedstawia:

Ciekawie wygląda również oferta HBO Max. Oprócz Spider-Man: Homecoming platforma udostępnia także Spider-Mana Sama Raimiego z Tobeyem Maguire'em, Niesamowitego Spider-Mana z Andrew Garfieldem oraz nagradzaną animację Spider-Man: Uniwersum (kolejne odsłony już na Disney+). Dzięki temu abonenci mogą prześledzić niemal całą historię filmowych wcieleń bohatera. Z kolei Amazon Prime Video stawia na nowość. Wśród najpopularniejszych seriali platformy znalazł się właśnie Spider-Noir z Nicolasem Cage'em, będący kolejnym rozwinięciem multiwersum Spider-Mana. Nie brakuje również propozycji dla osób korzystających z usług VOD, co pokazuje, że również poza abonamentami filmy o Pajęczaku nie tracą na popularności. Premiera Spider-Man: Całkiem nowy dzień wyraźnie napędziła zainteresowanie całą marką. Widzowie nie tylko tłumnie ruszyli do kin na najnowszą odsłonę z Tomem Hollandem, ale równie chętnie wracają do wcześniejszych filmów oraz seriali osadzonych w tym samym uniwersum. Trudno o lepszy dowód na to, że Spider-Man pozostaje dziś jedną z najsilniejszych marek współczesnej popkultury. A tak wygląda dokładny rozkład jazdy dla produkcji z pajęczej serii: Spider-Man: Homecoming (Disney+, Netflix, HBO Max)

Spider-Man: Daleko od domu (Netflix, HBO Max)

Spider-Man: Bez drogi do domu (Disney+, Apple TV – VOD, Rakuten TV – VOD)

Spider-Man (trylogia Sama Raimiego z Tobeyem Maguire'em – HBO Max)

Spider-Man 2 (HBO Max)

Spider-Man 3 (HBO Max)

Niesamowity Spider-Man (HBO Max)

Niesamowity Spider-Man 2 (HBO Max)

Spider-Man: Uniwersum (HBO Max)

Spider-Man: Poprzez multiwersum (Disney+)

Spider-Noir (Amazon Prime Video)

Kraven Łowca (Netflix)

Madame Web (VOD)

Venom (VOD, HBO Max do końca miesiąca)

Venom 2: Carnage (VOD)

Venom: Ostatni taniec (Netflix)

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









