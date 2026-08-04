Tarantino nie chciał oddać swojego filmu w cudze ręce. Zaufał tylko jednemu reżyserowi

Powód, dla którego kontynuacja Pewnego razu... w Hollywood trafi do Netflixa, jest prozaiczny.

Losy kontynuacji Pewnego razu... w Hollywood od dawna budziły pytania fanów. Quentin Tarantino zrezygnował z samodzielnej reżyserii, ale jednocześnie nie zamierzał przekazywać scenariusza pierwszemu lepszemu twórcy. Jak się okazuje, ufał tylko jednej osobie – Davidowi Fincherowi.

Tarantino miał tylko jednego kandydata

Po premierze Pewnego razu... w Hollywood przez długi czas spekulowano, czy Quentin Tarantino zdecyduje się nakręcić kontynuację. Reżyser nie ukrywał, że ma pomysł na dalsze losy Cliffa Bootha, jednak ostatecznie sam nie stanął za kamerą. Zamiast tego powierzył projekt Davidowi Fincherowi. Jak ujawnił w rozmowie z Variety szef Sony Pictures Tom Rothman, decyzja miała bardzo prostą przyczynę. Tarantino nie chciał, by jego scenariusz reżyserował ktokolwiek inny.