Sony chciało połączyć Venoma i Morbiusa z MCU. Tom Holland potwierdza plany studia

Aktor wcielający się w Spider-Mana ujawnił, że Sony od początku planowało połączenie swojego filmowego uniwersum z Marvelem. Ostatecznie projekt nigdy nie doczekał się realizacji.

Przez lata fani zastanawiali się, czy Venom, Morbius i pozostali bohaterowie z filmowego uniwersum Sony mieli ostatecznie spotkać się ze Spider-Manem Toma Hollanda w MCU. Teraz wątpliwości rozwiał sam aktor, potwierdzając, że taki plan rzeczywiście istniał. Holland: taki był pierwotny plan W rozmowie w podcaście Happy Sad Confused Holland przyznał, że szef Sony Pictures Motion Picture Group, Tom Rothman, od początku budował uniwersum z myślą o jego późniejszym połączeniu z Marvelem.

Tom Rothman jest bardzo inteligentnym człowiekiem. Myślę, że budował to uniwersum z planem, by w pewnym momencie połączyć oba światy. Po prostu nigdy nie znaleziono odpowiedniego momentu. Myślę, że taki pomysł naprawdę istniał. Aktor podkreślił jednocześnie, że nigdy nie dochodziło do sporów dotyczących jego ewentualnego udziału w produkcjach Sony. Nigdy nie było sytuacji, w której ktoś mówił: „Chcemy, żebyś zagrał w tym filmie”, a ja odpowiadałem, że nie chcę. Coś takiego nigdy się nie wydarzyło. Myślę, że taki był plan, ale jak wiele rzeczy w branży filmowej, ostatecznie nie doszedł do skutku.

GramTV przedstawia:

Studio przez lata zostawiało wskazówki, że oba uniwersa zmierzają ku wspólnemu wydarzeniu. W scenie po napisach Venom 2: Carnage Eddie Brock trafiał do świata MCU i oglądał w telewizji Spider-Mana granego przez Hollanda. Z kolei Spider-Man: Bez drogi do domu pokazał Venoma w rzeczywistości Marvela, a Morbius zakończył się sceną z udziałem Sępa granego przez Michaela Keatona, który wspominał Spider-Mana. Ostatecznie jednak Sony wycofało się z tego kierunku. Kolejne filmy z uniwersum, takie jak Morbius, Madame Web czy Kraven Łowca, okazały się rozczarowaniami finansowymi, a studio zakończyło rozwój swojego filmowego świata. Nie oznacza to jednak końca współpracy Sony i Marvel Studios. Po zakończeniu animowanej trylogii Spider-Verse do aktorskiego MCU ma trafić Miles Morales, co wcześniej potwierdził szef Marvel Studios Kevin Feige. Tymczasem już 31 lipca do kin trafi Spider-Man: Całkiem nowy dzień, w którym Tom Holland ponownie wcieli się w Petera Parkera.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









