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Wyczekiwany reboot X-Men zyskał nową twarz

Jakub Piwoński
2026/08/01 14:30
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Marvel Studios coraz intensywniej pracuje nad nową odsłoną X-Men. Według najnowszych doniesień obsada zaczyna nabierać kształtów, a studio prowadzi rozmowy z kolejnymi aktorkami.

Po latach spekulacji Marvel Studios rozpoczęło kompletowanie obsady do wyczekiwanego rebootu X-Men. Choć oficjalnych ogłoszeń wciąż brakuje, zagraniczne media zgodnie informują, że studio jest już bardzo blisko obsadzenia jednej z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek mutantów.

Samara Weaving
Samara Weaving

Emma Frost ma już swoją faworytkę – to Samara Weaving

Według informacji Deadline blisko podpisania kontraktu znajduje się Samara Weaving, która miałaby wcielić się w Emmę Frost. Aktorka miała zrobić największe wrażenie podczas castingu, a jej przesłuchanie zostało ocenione jako najlepsze spośród wszystkich kandydatek. Weaving jest doskonale znana fanom horroru z występu w filmie Zabawa w pochowanego. W tym roku mial premierę sequel.

Przypomnijmy, że Emma Frost to jedna z najpotężniejszych telepatek w uniwersum Marvela. Na dużym ekranie postać pojawiła się wcześniej w filmach X-Men: Pierwsza klasa oraz X-Men: Przeszłość, która nadejdzie, gdzie zagrała ją January Jones.

GramTV przedstawia:

To jednak nie koniec castingowych doniesień. W rozmowie z Variety aktorka Inde Navarrette, znana z tegorocznego hitu Obsesja, ujawniła, że spotkała się z szefem Marvel Studios Kevinem Feige’em i jest zainteresowana rolą Mystique. Nie wiadomo jeszcze, czy studio złożyło jej oficjalną ofertę, ale rozmowy mają trwać. Mystique była jedną z najważniejszych postaci poprzedniej serii filmów o X-Men. W różnych etapach historii wcielały się w nią Rebecca Romijn oraz Jennifer Lawrence.

Od pewnego czasu pojawiają się również doniesienia, że Cailee Spaeny jest jedną z głównych kandydatek do roli Rogue. W gronie nazwisk łączonych z rebootem wymienia się także Sadie Sink – te spekulacje z pewnością nabiorą tempa, zwłaszcza, gdy wiemy już w jaką postać wcieliła się w Spider-Man: Całkiem nowy dzień – Sink wciela się w Jean Grey.

Nową odsłonę X-Men wyreżyseruje Jake Schreier, odpowiedzialny wcześniej za Thunderbolts. Szczegóły fabuły pozostają nieznane, jednak projekt ma otworzyć zupełnie nowy rozdział mutantów w MCU, po tym jak prawa do marki trafiły do Disneya wraz z przejęciem 20th Century Fox.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/31/marvels-x-men-reboot-casts-samara-weaving-as-emma-frost-inde-navarette-wants-to-play-mystique

Tagi:

Popkultura
reboot
superbohaterowie
X-Men
Samara Weaving
aktorka
Emma Frost
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112