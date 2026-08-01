Wyczekiwany reboot X-Men zyskał nową twarz

Według informacji Deadline blisko podpisania kontraktu znajduje się Samara Weaving, która miałaby wcielić się w Emmę Frost. Aktorka miała zrobić największe wrażenie podczas castingu, a jej przesłuchanie zostało ocenione jako najlepsze spośród wszystkich kandydatek. Weaving jest doskonale znana fanom horroru z występu w filmie Zabawa w pochowanego. W tym roku mial premierę sequel.

Po latach spekulacji Marvel Studios rozpoczęło kompletowanie obsady do wyczekiwanego rebootu X-Men. Choć oficjalnych ogłoszeń wciąż brakuje, zagraniczne media zgodnie informują, że studio jest już bardzo blisko obsadzenia jednej z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek mutantów.

Przypomnijmy, że Emma Frost to jedna z najpotężniejszych telepatek w uniwersum Marvela. Na dużym ekranie postać pojawiła się wcześniej w filmach X-Men: Pierwsza klasa oraz X-Men: Przeszłość, która nadejdzie, gdzie zagrała ją January Jones.

To jednak nie koniec castingowych doniesień. W rozmowie z Variety aktorka Inde Navarrette, znana z tegorocznego hitu Obsesja, ujawniła, że spotkała się z szefem Marvel Studios Kevinem Feige’em i jest zainteresowana rolą Mystique. Nie wiadomo jeszcze, czy studio złożyło jej oficjalną ofertę, ale rozmowy mają trwać. Mystique była jedną z najważniejszych postaci poprzedniej serii filmów o X-Men. W różnych etapach historii wcielały się w nią Rebecca Romijn oraz Jennifer Lawrence.

Od pewnego czasu pojawiają się również doniesienia, że Cailee Spaeny jest jedną z głównych kandydatek do roli Rogue. W gronie nazwisk łączonych z rebootem wymienia się także Sadie Sink – te spekulacje z pewnością nabiorą tempa, zwłaszcza, gdy wiemy już w jaką postać wcieliła się w Spider-Man: Całkiem nowy dzień – Sink wciela się w Jean Grey.

Nową odsłonę X-Men wyreżyseruje Jake Schreier, odpowiedzialny wcześniej za Thunderbolts. Szczegóły fabuły pozostają nieznane, jednak projekt ma otworzyć zupełnie nowy rozdział mutantów w MCU, po tym jak prawa do marki trafiły do Disneya wraz z przejęciem 20th Century Fox.