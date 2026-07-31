Netflix pozwany na 105 milionów dolarów. Zaginęła kopia nowego filmu z Nicolasem Cage'em

Netflix znalazł się w centrum poważnego sporu sądowego. Jak informuje The Hollywood Reporter, platforma została pozwana na 105 milionów dolarów przez twórców nieopublikowanego jeszcze filmu Fortitude z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Powodem ma być zaginięcie niezabezpieczonej kopii produkcji podczas rozmów dotyczących jej zakupu.

Twórcy twierdzą, że Netflix nie dopilnował bezpieczeństwa

Według pozwu producenci przekazali Netflixowi roboczą wersję filmu w czerwcu tego roku, aby platforma mogła ocenić projekt przed ewentualnym zakupem praw do dystrybucji. Kopia miała zostać dostarczona osobiście do biura Netflixa w Los Angeles wraz z prośbą o usunięcie plików po zakończeniu pokazu. Dziesięć dni później Netflix poinformował twórców, że nośnik został skradziony. Co więcej, według pozwu pliki nie zostały wcześniej usunięte.

Autorzy filmu przekonują, że incydent znacząco obniżył wartość Fortitude. Każdy przyszły dystrybutor będzie bowiem musiał zostać poinformowany, że niezabezpieczona kopia filmu zaginęła jeszcze przed premierą, co zwiększa ryzyko wycieku do internetu. Netflix odrzuca jednak zarzuty.