Netflix pozwany na 105 milionów dolarów. Zaginęła kopia nowego filmu z Nicolasem Cage'em

Platforma miała zgubić niezabezpieczoną kopię wojennego thrillera Fortitude. Twórcy twierdzą, że incydent mógł poważnie zaszkodzić przyszłości całego projektu.
Netflix znalazł się w centrum poważnego sporu sądowego. Jak informuje The Hollywood Reporter, platforma została pozwana na 105 milionów dolarów przez twórców nieopublikowanego jeszcze filmu Fortitude z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Powodem ma być zaginięcie niezabezpieczonej kopii produkcji podczas rozmów dotyczących jej zakupu.
Twórcy twierdzą, że Netflix nie dopilnował bezpieczeństwa
Według pozwu producenci przekazali Netflixowi roboczą wersję filmu w czerwcu tego roku, aby platforma mogła ocenić projekt przed ewentualnym zakupem praw do dystrybucji. Kopia miała zostać dostarczona osobiście do biura Netflixa w Los Angeles wraz z prośbą o usunięcie plików po zakończeniu pokazu. Dziesięć dni później Netflix poinformował twórców, że nośnik został skradziony. Co więcej, według pozwu pliki nie zostały wcześniej usunięte.
Autorzy filmu przekonują, że incydent znacząco obniżył wartość Fortitude. Każdy przyszły dystrybutor będzie bowiem musiał zostać poinformowany, że niezabezpieczona kopia filmu zaginęła jeszcze przed premierą, co zwiększa ryzyko wycieku do internetu. Netflix odrzuca jednak zarzuty.
Kwestionujemy twierdzenia, że ponosimy odpowiedzialność za utratę filmu dostarczonego bez odpowiednich zabezpieczeń zgodnych ze standardami branży. Bezpieczeństwo materiałów jest dla nas priorytetem i przeprowadziliśmy własne dochodzenie w tej sprawie – przekazał przedstawiciel platformy.
GramTV przedstawia:
Fortitude to wojenny thriller szpiegowski osadzony w realiach II wojny światowej. Film opowiada o brytyjskich operacjach wywiadowczych mających na celu wprowadzenie w błąd nazistowskiego dowództwa. Oprócz Nicolasa Cage'a w obsadzie znaleźli się także Matthew Goode, Ed Skrein, Jordi Mollà i Alice Eve. To nie pierwszy raz, gdy wokół Fortitude robi się głośno. Kilka lat temu scenarzysta i producent Simon Afram pozwał Martina Scorsesego, twierdząc, że reżyser nie wywiązał się z ustaleń dotyczących wsparcia projektu. Sprawa została ostatecznie zakończona ugodą. Jak będzie teraz?
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