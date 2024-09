Była jedną z najbardziej obiecujących młodych aktorek. Teraz zagra w nowych Opowieściach z Narnii

Gerwig nie zdradziła, którą część cyklu będzie adaptować, choć spekulacje sugerują, że film będzie oparty na części Lew, czarownica i stara szafa. Pierwotnie planowano rozpoczęcie produkcji jesienią, jednak teraz mówi się o możliwym opóźnieniu do 2025 roku. Według nieoficjalnych informacji produkcja filmów o Narnii może potrwać aż siedem miesięcy. Pojawiają się także przypuszczenia, że Gerwig planuje kręcić dwa filmy jednocześnie. Początkowo planowano premierę pierwszego z filmów na Netfliksie na grudzień 2025 roku, ale opóźnienia mogą przesunąć ten termin.

Gerwig wyznała w wywiadach, że projekt ten wzbudza w niej niepokój i budzi koszmary, co może być związane z dużą odpowiedzialnością artystyczną. Reżyserka wspominała, że wychowała się na tych książkach, co jest dla niej dodatkową motywacją, by przedstawić je z nowej, kobiecej perspektywy. Biorąc pod uwagę wielki sukces filmu Barbie, którym Gerwig kierowała, jedno jest pewne – reżyserka nie powinna już bać się wielkich widowisk, bo radzi sobie w nich znakomicie.