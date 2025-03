Opowieści z Narnii od Netflixa nabierają rozpędu. Światowa gwiazda w roli głównej antagonistki?

Obecnie nic nie zostało potwierdzone i Charli XCX jest dopiero brana pod uwagę do tej roli. Nie wiadomo, czy jakiekolwiek kontakty między Gerwig a piosenkarką już się rozpoczęły i czy na stole czeka intratna oferta. Dla gwiazdy byłaby to pierwsza tak duża rola w jej filmowej karierze. Wcześniej brała udział jedynie w dubbingu do pierwszej części Angry Birds Film, a także zagrała w małą rolę w Plotkarze. Już wkrótce w kinach zadebiutuje pierwszy jej duży projekt, czyli Erupcja w reżyserii Pete’a Ohsa

Siostrzeniec czarodzieja został wydany w 1955 roku. Historia opisuje stworzenie Narnii przez Aslana, w czym uczestniczą Digory Kirke i Pola Plummer. Młodzi bohaterowie trafiają do zrujnowanego kraju Charnu, gdzie Digory nieświadomie budzi do życia złą królową Jadis. Czarownica chce dostać się na Ziemię, aby ją zniszczyć. Ostatecznie jej się to nie udaje, a Digory i Pola zwycięsko wychodzą ze starcia, dostarczając Aslanowi owoc z zaczarowanej jabłoni, które urosło na Drzewie chroniące Narnię.