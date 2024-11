Były Bond negocjuje rolę w wojennym widowisku DC. Za kamerą twórca Challengers i Queer

The Dish informuje, że choć żadna umowa nie została jeszcze podpisana, Sgt. Rock miałby stać się kolejnym ważnym tytułem w harmonogramie DCU, obok zapowiedzianych już produkcji takich jak Superman: Legacy, Supergirl: Woman of Tomorrow oraz The Brave and the Bold. Film byłby także kolejnym krokiem w karierze Guadagnino, który, jak wiemy ze wcześniejszych informacji, po tym projekcie najpewniej planuje reżyserię rebootu American Psycho.

Postać Sgt. Rocka, stworzona przez Roberta Kanighera i Joe Kuberta, zadebiutowała w komiksie Our Army at War w 1959 roku i stała się symbolem II wojny światowej w uniwersum DC. Znany z niebywałych umiejętności bojowych, Franklin John Rock zyskał popularność dzięki własnej serii komiksowej w latach 70. i 80. Szczegóły fabuły filmu są na razie tajemnicą, ale oczekuje się, że będzie to widowisko pełne akcji, z wyrazistą interpretacją postaci przez Daniela Craiga.