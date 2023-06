Nicolas Cage jako szalony pasażer na pierwszym zwiastunie Sympathy for the Devil

Nicolas Cage w ostatnim czasie nie może narzekać na brak pracy. Aktor powróci do swojej ikonicznej roli w drugiej części Pana życia i śmierci, a także weźmie udział w rozbijaniu gangu surferów w thrillerze psychologicznym The Surfer. Jeszcze tego lata do kin trafi nowy film z Cagem - Sympathy for the Devil - który właśnie otrzymał pierwszy zwiastun.