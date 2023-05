Nicolas Cage powraca w kontynuacji jednego ze swoich największych przebojów

Kariera Nicolasa Cage’a przeżywa właśnie swoją drugą młodość. Aktora niedawno mogliśmy oglądać na ekranach kin w filmie Renfield, a dobrą passą ma utrzymać zapowiedziana właśnie kontynuacja Pana życia i śmierci z 2005 roku. Rola handlarza bronią Yuriego Orłowa przyniosła Nicolasowi Cage’owi ogromną popularność, a sam film został doceniony przez krytyków i widzów. Po dwudziestu latach aktor będzie miał kolejną okazję, aby wcielić się w tę postać.

Nicolas Cage powróci w kontynuacji Pana życia i śmierci

Drugą gwiazdą Lords of War będzie Bill Skarsgård, znany z Johna Wicka 4 czy dwóch części horroru To. Aktor wcieli się w syna głównego bohatera. Historia opowie o Orłowie, który odkrywa, że ma syna Antona, który nie próbuje naprawić błędów swojego ojca, ale chce go przewyższyć. W tym celu prowadzi handel nie tylko bronią, ale również gromadzi armię najemników, posyłając ich do walk na Bliskim Wschodzie. Wywołuje to zaciętą rywalizację między ojcem i synem.