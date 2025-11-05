Zaloguj się lub Zarejestruj

Nici z zapowiedzi. Jeszcze trochę poczekamy na nowe wydarzenie sezonowe w Diablo 4

Jakub Piwoński
2025/11/05 10:50
Dziś mieliśmy już zdawać relację z udziału w Kompasu Rzezi, zamiast tego, informujemy o nowej dacie wydarzenia.

Jak pisaliśmy już wcześniej, Blizzard pierwotnie planował rozpoczęcie nowego wydarzenia i aktualizacji w Diablo 4 na 4 listopada. Jednak fani, którzy szykowali się na ten termin, zostali odesłani z kwitkiem. Aktualizacja wersji 2.4.3 trafił do gry dopiero 12 listopada, a wydarzenie Kompas Rzezi przesunięto na 25 listopada.

Blizzard przenosi wydarzenie sezonowe na koniec listopada

Nowe wydarzenie Kompas Rzezi ma oferować zwiększoną częstotliwość zdobywania Piekielnego Kompasu i Eteru oraz więcej Fal Chaosu podczas Piekielnych Hord. Dodatkowo mają zostać wprowadzone poprawki błędów, zmiany w wymaganiach odblokowania osiągnięcia Pierwsza pomoc oraz zabezpieczenia w polach potwierdzenia zakupu w Relikwiarzach Karnetu Bojowego, by zapobiec przypadkowemu wydaniu platyny przez graczy.

Według informacji przekazanych przez menedżera społeczności Diablo 4, Marcoose'a, aktualizacja została przesunięta jedynie o tydzień, natomiast wydarzenie Kompas Rzezi ucierpiało znacznie bardziej – nowy termin to 25 listopada – 2 grudnia. Oznacza to, że wydarzenie, które miało pojawić się w połowie sezonu 10, stanie się wydarzeniem nadrabiającym zaległości tuż przed rozpoczęciem sezonu 11, który startuje 9 grudnia.

Jak wiadomo, sezon 10. cieszy się wśród graczy dużą popularnością. Statystyki wskazują duże zainteresowanie graczy. Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie problemy doprowadziły do opóźnień ani dlaczego wydarzenie zostało przesunięte aż o trzy tygodnie, podczas gdy aktualizacja tylko o tydzień. Fani Diablo 4 mają jednak więcej czasu na przygotowanie się do Kompasu Rzezi i zdobycie sezonowych celów.

Źródło:https://gamerant.com/diablo-4-update-today-delayed-season-10-compass-to-carnage-event/

Tagi:

News
Blizzard
wydarzenie
Diablo IV
sezony
Diablo 4
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

O nas

Zespół Gram

Kontakt

Pomoc

Na skróty

HOT News
Zakupythe:protocol
