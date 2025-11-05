Nici z zapowiedzi. Jeszcze trochę poczekamy na nowe wydarzenie sezonowe w Diablo 4

Dziś mieliśmy już zdawać relację z udziału w Kompasu Rzezi, zamiast tego, informujemy o nowej dacie wydarzenia.

Jak pisaliśmy już wcześniej, Blizzard pierwotnie planował rozpoczęcie nowego wydarzenia i aktualizacji w Diablo 4 na 4 listopada. Jednak fani, którzy szykowali się na ten termin, zostali odesłani z kwitkiem. Aktualizacja wersji 2.4.3 trafił do gry dopiero 12 listopada, a wydarzenie Kompas Rzezi przesunięto na 25 listopada.

Blizzard przenosi wydarzenie sezonowe na koniec listopada

Nowe wydarzenie Kompas Rzezi ma oferować zwiększoną częstotliwość zdobywania Piekielnego Kompasu i Eteru oraz więcej Fal Chaosu podczas Piekielnych Hord. Dodatkowo mają zostać wprowadzone poprawki błędów, zmiany w wymaganiach odblokowania osiągnięcia Pierwsza pomoc oraz zabezpieczenia w polach potwierdzenia zakupu w Relikwiarzach Karnetu Bojowego, by zapobiec przypadkowemu wydaniu platyny przez graczy.