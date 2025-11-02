Nowe wydarzenie sezonowe w Diablo 4. Nadciąga intensywne Compass to Carnage

Blizzard zapowiedział zupełnie nowe wydarzenie w Diablo 4 z okazji trwającego, dziesiątego sezonu. Już 4 listopada rozpocznie się Compass to Carnage, czyli specjalny event, który ma zaoferować graczom lepsze nagrody i intensywniejszą rozgrywkę.

Nowy event trafi do Diablo 4

Podczas trwania wydarzenia zwiększone zostaną szanse na zdobycie Piekielnych Kompasów, wzrośnie ilość Eteru uzyskiwanego po zamknięciu Szczelin Chaosu, a same Fale Chaosu w ramach Piekielnych Hord staną się bardziej wymagające, oferując jednocześnie większe łupy dla odważnych, którzy przetrwają ich napór. Dzięki tym zmianom dotarcie do Fell Council i stanięcie do walki z Bartucem stanie się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. To wydarzenie stanowi również świetną okazję, aby wspiąć się wyżej w rankingu Viz-Jaq’taar Veneration Reputation przed końcem sezonu. Blizzard zapowiedział również, że w Compass to Carnage znajdzie się “coś więcej” niż tylko wymienione bonusy. Szczegóły pozostają jednak tajemnicą i fani będą musieli odkryć je sami w trakcie wydarzenia.

