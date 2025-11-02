Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe wydarzenie sezonowe w Diablo 4. Nadciąga intensywne Compass to Carnage

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/02 18:00
Blizzard ponownie zawalczy o uwagę graczy, tym razem za pomocą specjalnego wydarzenia Compass to Carnage.

Blizzard zapowiedział zupełnie nowe wydarzenie w Diablo 4 z okazji trwającego, dziesiątego sezonu. Już 4 listopada rozpocznie się Compass to Carnage, czyli specjalny event, który ma zaoferować graczom lepsze nagrody i intensywniejszą rozgrywkę.

Diablo 4
Diablo 4

Nowy event trafi do Diablo 4

Podczas trwania wydarzenia zwiększone zostaną szanse na zdobycie Piekielnych Kompasów, wzrośnie ilość Eteru uzyskiwanego po zamknięciu Szczelin Chaosu, a same Fale Chaosu w ramach Piekielnych Hord staną się bardziej wymagające, oferując jednocześnie większe łupy dla odważnych, którzy przetrwają ich napór. Dzięki tym zmianom dotarcie do Fell Council i stanięcie do walki z Bartucem stanie się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. To wydarzenie stanowi również świetną okazję, aby wspiąć się wyżej w rankingu Viz-Jaq’taar Veneration Reputation przed końcem sezonu. Blizzard zapowiedział również, że w Compass to Carnage znajdzie się “coś więcej” niż tylko wymienione bonusy. Szczegóły pozostają jednak tajemnicą i fani będą musieli odkryć je sami w trakcie wydarzenia.

Sezon 10 w Diablo 4 zakończy się 9 grudnia, po czym rozpocznie się Sezon 11. Wraz z nim do Sanktuarium zawita Azmodan, dołączając do innych demonów, którzy zaatakują różne obszary gry, w tym Helltides, Pit of Artificers oraz Kurast Undercity. Jeśli postanowicie zawalczyć z Andariel to należy pamiętać, że będzie ona dostępna jedynie dla posiadaczy dodatku Vessel of Hatred.

Do momentu rozpoczęcia nowego wydarzenia gracze mogą wciąż korzystać z aktywnych eventów Mother’s Blessing oraz Seasonal Splendor, które potrwają do 3 listopada. Oferują one bonusy do zdobywanego doświadczenia oraz złota. Po ich zakończeniu płynnie przejdą one w Compass to Carnage, zapewniając fanom Diablo 4 ciągły dopływ bonusów i powodów, aby ponownie wyruszyć do walki z siłami piekła.

Źródło:https://gamerant.com/diablo-4-season-10-compass-to-carnage-boost-event

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

