Takiego ruchu w Diablo 4 już dawno nie było

Fani Diablo 4 to trudna społeczność – zazwyczaj w pierwszej kolejności narzekają na zmiany, a dopiero potem... spędzają dziesiątki godzin w grze. Tak właśnie jest i tym razem. Dziesiąty sezon, Piekielny Chaos, wystartował 23 września i już teraz okazał się najpopularniejszą aktualizacją w historii produkcji Blizzarda.

Piekielny Chaos pochłonął graczy

Według danych z SteamDB, udostępnionych przez cooldown.pl, jednocześnie zalogowało się aż 49 tysięcy graczy – to wynik lepszy niż przy wszystkich poprzednich sezonach. Jedyny moment, który mógł pochwalić się większym zainteresowaniem, to premiera dodatku Vessel of Hatred z nową zawartością fabularną. Co ciekawe, darmowy weekend i przecena gry o 55% nie są wskazywane jako główne powody takiego skoku.