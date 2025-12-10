Gracz World of Warcraft pobił granice absurdu? Od 6 dodatków z rzędu ma komplet osiągnięć

To wyczyn, który nawet w społeczności MMO uchodzi za ekstremalny.

W społeczności World of Warcraft pojawił się gracz, który dokonał czegoś, co dla większości fanów MMO pozostaje czysto teoretyczne. Od sześciu kolejnych dodatków zdobył on wszystkie osiągnięcia dostępne w grze, pomijając jedynie te zbugowane lub technicznie niemożliwe do odblokowania.

World of Warcraft – komplet osi ągnięć bez przerwy

Osiągnięcia w WoW-ie to nie tylko proste zadania fabularne. Wiele z nich wymaga ogromnego nakładu czasu, idealnej organizacji oraz gry na bardzo wysokim poziomie. Część nagród jest ściśle sezonowa — dotyczy rankingów PvP, rajdów lub aktywności dostępnych przez ograniczony czas i tylko dla najlepszych graczy.