Gracz World of Warcraft pobił granice absurdu? Od 6 dodatków z rzędu ma komplet osiągnięć

To wyczyn, który nawet w społeczności MMO uchodzi za ekstremalny.
W społeczności World of Warcraft pojawił się gracz, który dokonał czegoś, co dla większości fanów MMO pozostaje czysto teoretyczne. Od sześciu kolejnych dodatków zdobył on wszystkie osiągnięcia dostępne w grze, pomijając jedynie te zbugowane lub technicznie niemożliwe do odblokowania.
World of Warcraft – komplet osiągnięć bez przerwy
Osiągnięcia w WoW-ie to nie tylko proste zadania fabularne. Wiele z nich wymaga ogromnego nakładu czasu, idealnej organizacji oraz gry na bardzo wysokim poziomie. Część nagród jest ściśle sezonowa — dotyczy rankingów PvP, rajdów lub aktywności dostępnych przez ograniczony czas i tylko dla najlepszych graczy.
Szczególnie wymagające są osiągnięcia limitowane liczbowo. Przykładem jest Fabled Let Me Solo Him: Nullaeus, które mogło trafić jedynie do tysiąca graczy zdolnych pokonać konkretnego bossa przed startem kolejnego sezonu delves. Zdobycie takich wyróżnień wymaga nie tylko umiejętności, ale też perfekcyjnego wyczucia czasu.
GramTV przedstawia:
W przypadku opisywanego gracza na liście brakują jedynie pięć osiągnięć — dwa z nich są obecnie zbugowane, a jedno jest duplikatem innego wpisu. Wszystko, co było możliwe do zdobycia, znalazło się jednak na jego koncie, co potwierdzają udostępnione zrzuty ekranu.
Jak można się domyślić, wyczyn spotkał się z lawiną komentarzy. Część społeczności gratuluje determinacji i samozaparcia, inni podchodzą do tematu z humorem, pytając ironicznie o sen, świeże powietrze czy „kontakt z rzeczywistością”. Niezależnie od tonu reakcji, jedno pozostaje pewne — to osiągnięcie stawia poprzeczkę niezwykle wysoko i przypomina, jak absurdalnie rozbudowany potrafi być świat World of Warcraft.