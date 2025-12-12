Forest 3 – seria The Forest wkracza w kosmos. Pierwszy zwiastun na The Game Awards

Podczas The Game Awards 2025 deweloperzy Endnight Games zaprezentowali Forest 3, kontynuację serii The Forest. Choć gra jest wciąż w wczesnym stadium i korzysta z tymczasowego logo, zapowiedź zaskakuje zmianą otoczenia – tym razem akcja przenosi się z przerażającego lasu do... kosmosu.

Forest 3 – przerażająca podróż w przyszłość

Po sukcesie Sons of the Forest zespół Endnight Games postanowił odejść od sprawdzonych miejscówek i zabrać graczy w nowe, mroczne środowisko. Twórcy obiecują intensywne doświadczenia survivalowe, jednak tym razem w scenerii znacznie bardziej nieprzewidywalnej niż znany las pełen kanibali i potworów. Premiera nie została jeszcze ujawniona, a tytuł na razie pozostaje bez konkretnego roku debiutu.