Next-genowy Wiedźmin 3 na kolejnym porównaniu. Gameplay prezentuje zmiany również na PC

W ubiegłym tygodniu CD Projekt RED zaprezentował szczegóły wraz z fragmentami gameplaya next-genowej aktualizacji do Wiedźmina 3: Dziki Gon. Twórcy obiecują wiele poprawek i zmian w oprawie graficznej swojego tytułu, zarówno na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, jak i w wersji na komputery osobiste. Pomimo wyższej jakości tekstur, lepszego oświetlenia, a także dodaniu obsługi ray-tracingu, wielu graczy i tak narzeka na brak zauważalnych zmian, co dla jednego z deweloperów było dużym komplementem. Już pierwsze porównanie pokazywało liczne zmiany, a teraz ElAnalistaDeBits rozłożył oprawę graficzną z nadchodzącej aktualizacji na czynniki pierwsze, prezentując wiele większych i mniejszych zmian w stosunku do oryginalnej edycji.

Wiedźmin 3 – kolejne porównanie grafiki w nowej aktualizacji

Twórca kanału zestawił ze sobą dwie wersje Wiedźmina 3, pokazując jak oprawa graficzna zmieniła się na konsolach nowej generacji, a także na PC. Gracze mogą oczekiwać poprawy w roślinności, zwiększenia odległości rysowania obiektów, czy poprawie oświetlenia w wielu przerywnikach filmowych. Całość prezentuje się dużo lepiej, a zmiany obejmują również nowe mechaniki, w tym możliwość dostosowania kamery. Zmiany zobaczycie na poniższym porównaniu.