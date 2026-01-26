Next-genowe wydanie Red Dead Redemption 2 coraz bliżej?

Grand Theft Auto V to prawdopodobnie rekordzista, jeżeli chodzi o liczbę kolejnych wydań i wersji. Czy Red Dead Redemption 2 będzie w stanie to przebić?
Prawdopodobnie nie. Tak czy inaczej, coraz więcej wskazuje, iż już niedługo RDR2 otrzyma odnowione, next-genowe wydanie na konsole obecnej generacji.
Kolejne plotki o next-genowym Red Dead Redemption 2
Z kolejną porcją plotek na temat odświeżonego Read Dead Redemption 2 przychodzi Reece “Kiwi Talkz” Reilly, branżowy insider. Według niego prace nad next-genową wersją trwają i prędzej czy później powinniśmy ją otrzymać. Nie wiadomo jednak, kiedy, co w sumie nie zaskakuje. Wszak obecnie w Rockstarze dużo się dzieje i odświeżone Red Dead Redemption z pewnością nie znajduje się na szczycie listy priorytetów.
Kiwi Talkz w taki sposób opisał swoją wiedzę na omawiany temat:
Mogę powiedzieć na 100%, że znam 8 deweloperów pracujących nad next-genowym RDR2. To prawdziwa rzecz, ale w kwestii daty premiery Rockstar zrobi, co będzie chciał. Być może zmiany w deweloperskim harmonogramie GTA 6 zmieniły termin wydania wszystkiego innego, kto wie. Wszystko, co wiem ja, to że znam deweloperów, którzy nad tym pracowali i to w pewnym momencie zostanie wydane.
Chociaż dla wielu może to być zaskoczenie, to Red Dead Redemption 2 w tym roku świętować ósme urodziny. Produkcja spotkała się ze znakomitym odbiorem i ze średnią ocen 97 jest jedną z 10 produkcji najwyżej notowanych w serwisie Metacritic. Pierwotnie gra wyszła na PlayStation 4 oraz Xbox One, zaś rok później ukazała się też na komputerach osobistych. Wydanie next-genowe miałoby zaś trafić na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz, co ciekawe, Nintendo Switch 2.
