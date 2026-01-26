Zaloguj się lub Zarejestruj

Next-genowe wydanie Red Dead Redemption 2 coraz bliżej?

Maciej Petryszyn
2026/01/26 14:10
0
0

Grand Theft Auto V to prawdopodobnie rekordzista, jeżeli chodzi o liczbę kolejnych wydań i wersji. Czy Red Dead Redemption 2 będzie w stanie to przebić?

Prawdopodobnie nie. Tak czy inaczej, coraz więcej wskazuje, iż już niedługo RDR2 otrzyma odnowione, next-genowe wydanie na konsole obecnej generacji.

Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2

Kolejne plotki o next-genowym Red Dead Redemption 2

Z kolejną porcją plotek na temat odświeżonego Read Dead Redemption 2 przychodzi Reece “Kiwi Talkz” Reilly, branżowy insider. Według niego prace nad next-genową wersją trwają i prędzej czy później powinniśmy ją otrzymać. Nie wiadomo jednak, kiedy, co w sumie nie zaskakuje. Wszak obecnie w Rockstarze dużo się dzieje i odświeżone Red Dead Redemption z pewnością nie znajduje się na szczycie listy priorytetów.

Kiwi Talkz w taki sposób opisał swoją wiedzę na omawiany temat:

Mogę powiedzieć na 100%, że znam 8 deweloperów pracujących nad next-genowym RDR2. To prawdziwa rzecz, ale w kwestii daty premiery Rockstar zrobi, co będzie chciał. Być może zmiany w deweloperskim harmonogramie GTA 6 zmieniły termin wydania wszystkiego innego, kto wie. Wszystko, co wiem ja, to że znam deweloperów, którzy nad tym pracowali i to w pewnym momencie zostanie wydane.

GramTV przedstawia:

Chociaż dla wielu może to być zaskoczenie, to Red Dead Redemption 2 w tym roku świętować ósme urodziny. Produkcja spotkała się ze znakomitym odbiorem i ze średnią ocen 97 jest jedną z 10 produkcji najwyżej notowanych w serwisie Metacritic. Pierwotnie gra wyszła na PlayStation 4 oraz Xbox One, zaś rok później ukazała się też na komputerach osobistych. Wydanie next-genowe miałoby zaś trafić na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz, co ciekawe, Nintendo Switch 2.

Tak czy inaczej, nie ma wątpliwości, że priorytetem Rockstara pozostaje Grand Theft Auto 6, chociaż nadal nie ma pewności, czy tytuł ten faktycznie ukaże się w tym roku. Jakby tego było mało, w siedzibie Rockstar North doszło niedawno do wybuchu, który postawił na nogi służby. Zaś gdzieś pomiędzy tym wszystkim pojawiły się też pierwsze plotki o Red Dead Redemption 3.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/17427-the-next-gen-version-of-red-dead-redemption-2-is-back-in-the-news

Tagi:

News
Rockstar
Rockstar Games
next-gen
Red Dead Redemption
Plotki
Red Dead Redemption 2
RDR
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112