Next-genowe wydanie Red Dead Redemption 2 coraz bliżej?

Grand Theft Auto V to prawdopodobnie rekordzista, jeżeli chodzi o liczbę kolejnych wydań i wersji. Czy Red Dead Redemption 2 będzie w stanie to przebić?

Prawdopodobnie nie. Tak czy inaczej, coraz więcej wskazuje, iż już niedługo RDR2 otrzyma odnowione, next-genowe wydanie na konsole obecnej generacji.

Kolejne plotki o next-genowym Red Dead Redemption 2

Z kolejną porcją plotek na temat odświeżonego Read Dead Redemption 2 przychodzi Reece “Kiwi Talkz” Reilly, branżowy insider. Według niego prace nad next-genową wersją trwają i prędzej czy później powinniśmy ją otrzymać. Nie wiadomo jednak, kiedy, co w sumie nie zaskakuje. Wszak obecnie w Rockstarze dużo się dzieje i odświeżone Red Dead Redemption z pewnością nie znajduje się na szczycie listy priorytetów.