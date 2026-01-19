Eksplozja w siedzibie Rockstara. Akcja służb z udziałem 7 pojazdów

O Rockstarze w ostatnim czasie mówi się głównie w kontekście Grand Theft Auto 6, co nie jest zresztą niczym dziwnym. Wszak na tytuł ten czeka cały świat gaming.
Tym razem jednak o firmie pojawiły się zupełnie inne doniesienia. Doniesienia niepokojące, bo mówiące o eksplozji w jednej z jej siedzib.
Wybuch i akcja służb w siedzibie twórców Grand Theft Auto 6
Mowa tutaj o Rockstar North, czyli ekipie z Edynburga, którą można nazwać mózgiem całego projektu o nazwie Grand Theft Auto 6. Bo chociaż cała praca związana z tworzeniem nadchodzącej gry rozłożona jest na różne oddziały, to właśnie w stolicy Szkocji zapadają kluczowe decyzje i wydawane są najważniejsze osądy. To również tam dzisiejszego poranka było niebezpiecznie.
Okazuje się bowiem, że w siedzibie Rockstar North w Holyrood Road w poniedziałkowy ranek pojawiło się kilka zastępów służb. Miało to związek z eksplozją, do której doszło w budynku. Za wszystko odpowiedzialny był wadliwy kocioł. Niemniej wydarzenie nie zostało bynajmniej zbagatelizowane i postawiło na nogę m.in. 7 pojazdów służb. Na szczęście obyło się bez ofiar, a po 4 godzinach służby mogły opuścić miejsce zdarzenia.
GramTV przedstawia:
O sprawie wypowiedział się rzecznik szkockiej straży pożarnej:
W poniedziałek 19 stycznia o godzinie 5:02 zostaliśmy wezwani do incydentu w Holyrood Road w Edynburgu. Kontrola operacyjna zmobilizowała na miejsce trzy wozy strażackie oraz specjalistyczne służby, tam zaś strażacy pracowali nad zabezpieczeniem uszkodzonej konstrukcji komercyjnego budynku. Nie zgłoszono żadnych ofiar, zaś ekipy opuściły to miejsce o 9:21.
W następstwie wybuchu i pożaru biuro będzie dziś zamknięte. Nie wiadomo przy tym, czy skończy się tylko na poniedziałku. Trudno też ocenić, jak wydarzenie to wpłynie na kwestię dalszych prac nad Grand Theft Auto 6. Warto przypomnieć, że najnowsza odsłona słynnego cyklu była już przecież dwukrotnie opóźniana. Najpierw miała się ona ukazać pod koniec ubiegłego roku, a potem w maju 2026. Obecna data to zaś 19 listopada 2026.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!