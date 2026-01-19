Eksplozja w siedzibie Rockstara. Akcja służb z udziałem 7 pojazdów

O Rockstarze w ostatnim czasie mówi się głównie w kontekście Grand Theft Auto 6, co nie jest zresztą niczym dziwnym. Wszak na tytuł ten czeka cały świat gaming.

Tym razem jednak o firmie pojawiły się zupełnie inne doniesienia. Doniesienia niepokojące, bo mówiące o eksplozji w jednej z jej siedzib.

Wybuch i akcja służb w siedzibie twórców Grand Theft Auto 6

Mowa tutaj o Rockstar North, czyli ekipie z Edynburga, którą można nazwać mózgiem całego projektu o nazwie Grand Theft Auto 6. Bo chociaż cała praca związana z tworzeniem nadchodzącej gry rozłożona jest na różne oddziały, to właśnie w stolicy Szkocji zapadają kluczowe decyzje i wydawane są najważniejsze osądy. To również tam dzisiejszego poranka było niebezpiecznie.