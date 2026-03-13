Szokujące doniesienia o nowym God of War. Ikoniczna postać jednym z bossów?

Teraz zresztą pojawił się nowy wysyp informacji w kwestii tego, czego możemy się spodziewać. Zapowiada się zaskakująco.
Żona Kratosa zmierzy się z… Kratosem?
W serwisie Reddit pojawiła się nowa porcja plotek, mających rzekomo pochodzić od źródeł wewnątrz samego Santa Monica Studio. Jak możemy wyczytać, amerykańskie studio ma mieć w planach ogromne rozszerzenie całego uniwersum God of War, które opierać miałoby się już nie tylko na głównej serii. Niezwykle ważnym, podobno wyprzedzającym pod względem istotności nawet Marvel’s Wolverine, projektem ma być spin-off, o którym mówi się już od dawna, a w którym mielibyśmy pokierować losami Faye, czyli żony Kratosa. To z kolei miałoby wymóc znaczące zmiany w rozgrywce względem tego, co znamy choćby z dwóch ostatnich, nordyckich odsłon.
