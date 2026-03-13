Szokujące doniesienia o nowym God of War. Ikoniczna postać jednym z bossów?

Zamiast liniowej przygody, mielibyśmy otrzymać grę z większym naciskiem na interakcję z otoczeniem. Zamrażanie rzek czy też obalanie drzew to mają być mechaniki będące chlebem powszednim. Co ważne, perypetie Faye mają dziać się w trakcie znanych nam już przygód Kratosa, co ma obrazować nam, że żona herosa zza kulis wpływała na jego losy, z czego wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy. Nie zabraknie walk z bossami, w tym tej najbardziej zaskakującej. Leakerzy twierdzą, że jednym z głównych oponentów miałby być sam Kratos, tutaj znany jako Naznaczony Wojownik. Ponadto przeszkodami na naszej drodze mieliby być też Thor, Widar i Forseti.

Oficjalną zapowiedź spin-offy God of War o Faye powinniśmy otrzymać już przy okazji czerwcowego State of Play, którą to konferencję miałby on zwieńczyć. Plotki te wydają się jak najbardziej wiarygodne. Z jednej strony od dawna mówi się, że Santa Monica Studio pracuje nad czymś nowym. Z kolei Christopher Judge, który użycza swojego głosu Kratosowi, wspomniał, iż latem powinniśmy oczekiwać niespodzianki. Na koniec ciekawostka też o powstający remake’ach trylogii GOW. Prace nad nimi mają znajdować się na bardziej zaawansowanym stadium, a w planach ma być wydawanie każdej z trzech odsłon co roku 22 marca, czyli w rocznicę premiery pierwszego God of War z 2005 roku.