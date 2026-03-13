Zaloguj się lub Zarejestruj

Szokujące doniesienia o nowym God of War. Ikoniczna postać jednym z bossów?

Maciej Petryszyn
2026/03/13 13:00
0
0

Seria God of War zakończyła już swój nordycki okres. Co dalej? Tego nie wiemy, ale w sieci co jakiś czas wrze od plotek.

Teraz zresztą pojawił się nowy wysyp informacji w kwestii tego, czego możemy się spodziewać. Zapowiada się zaskakująco.

God of War Ragnarok
God of War Ragnarok

Żona Kratosa zmierzy się z… Kratosem?

W serwisie Reddit pojawiła się nowa porcja plotek, mających rzekomo pochodzić od źródeł wewnątrz samego Santa Monica Studio. Jak możemy wyczytać, amerykańskie studio ma mieć w planach ogromne rozszerzenie całego uniwersum God of War, które opierać miałoby się już nie tylko na głównej serii. Niezwykle ważnym, podobno wyprzedzającym pod względem istotności nawet Marvel’s Wolverine, projektem ma być spin-off, o którym mówi się już od dawna, a w którym mielibyśmy pokierować losami Faye, czyli żony Kratosa. To z kolei miałoby wymóc znaczące zmiany w rozgrywce względem tego, co znamy choćby z dwóch ostatnich, nordyckich odsłon.

GramTV przedstawia:

Zamiast liniowej przygody, mielibyśmy otrzymać grę z większym naciskiem na interakcję z otoczeniem. Zamrażanie rzek czy też obalanie drzew to mają być mechaniki będące chlebem powszednim. Co ważne, perypetie Faye mają dziać się w trakcie znanych nam już przygód Kratosa, co ma obrazować nam, że żona herosa zza kulis wpływała na jego losy, z czego wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy. Nie zabraknie walk z bossami, w tym tej najbardziej zaskakującej. Leakerzy twierdzą, że jednym z głównych oponentów miałby być sam Kratos, tutaj znany jako Naznaczony Wojownik. Ponadto przeszkodami na naszej drodze mieliby być też Thor, Widar i Forseti.

Oficjalną zapowiedź spin-offy God of War o Faye powinniśmy otrzymać już przy okazji czerwcowego State of Play, którą to konferencję miałby on zwieńczyć. Plotki te wydają się jak najbardziej wiarygodne. Z jednej strony od dawna mówi się, że Santa Monica Studio pracuje nad czymś nowym. Z kolei Christopher Judge, który użycza swojego głosu Kratosowi, wspomniał, iż latem powinniśmy oczekiwać niespodzianki. Na koniec ciekawostka też o powstający remake’ach trylogii GOW. Prace nad nimi mają znajdować się na bardziej zaawansowanym stadium, a w planach ma być wydawanie każdej z trzech odsłon co roku 22 marca, czyli w rocznicę premiery pierwszego God of War z 2005 roku.

Źródło:https://playfront.de/en/god-of-war-details-zum-faye-spinoff-kratos-als-boss-und-remake-roadmap/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

